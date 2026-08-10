Un fuerte terremoto de magnitud 7,4 sacudió este lunes a Colombia y provocó daños de consideración en distintas ciudades del país. El movimiento se registró a las 7:34, hora local, y tuvo su epicentro en las cercanías de San José del Palmar, en el departamento de Chocó.
Fotos y videos muestran los graves daños tras el terremoto en Colombia
El fuerte movimiento se registró este lunes en Colombia y provocó daños en distintas ciudades. Manizales, Pereira y Cali fueron algunas de las zonas más afectadas.
El temblor fue percibido en buena parte del territorio colombiano y también alcanzó zonas de Ecuador, Panamá y Venezuela. El Servicio Geológico Colombiano revisó al alza la magnitud inicial del fenómeno y estableció finalmente el registro en 7,4.
Edificios dañados y escenas de pánico
Las primeras imágenes difundidas después del terremoto muestran importantes daños en construcciones de varias ciudades. En Manizales se registraron grietas en edificios, desprendimientos de materiales y afectaciones en construcciones históricas, incluida la Catedral Basílica Nuestra Señora del Rosario.
Videos publicados en redes sociales muestran paredes agrietadas, sectores de edificios afectados y restos de mampostería sobre las calles. En algunos puntos, los habitantes debieron abandonar las construcciones ante el temor de nuevos movimientos.
Cali también sufrió importantes consecuencias. El alcalde Alejandro Eder informó sobre el colapso de al menos 25 edificaciones y solicitó el envío de equipos de rescate desde Bogotá y Medellín para colaborar en la búsqueda de personas que podrían haber quedado atrapadas.
Pereira, una de las ciudades más afectadas, también registró daños en distintas estructuras. El aeropuerto Matecaña debió interrumpir sus operaciones, mientras equipos de emergencia recorrían diferentes sectores para determinar el estado de los edificios.
Se sintió en gran parte del país
El movimiento alcanzó nueve departamentos y fue percibido en las 32 capitales departamentales de Colombia, según los reportes difundidos tras el sismo. Bogotá también registró el temblor, aunque las primeras evaluaciones indicaron daños estructurales menores.
En varias localidades se dispusieron evacuaciones preventivas y comenzaron los trabajos para revisar viviendas, edificios públicos, hospitales y otras construcciones.
Las autoridades recomendaron mantener precauciones ante la posibilidad de réplicas.
El balance de víctimas se encontraba en actualización durante la jornada. Los reportes difundidos por distintos medios ubicaban inicialmente el número de fallecidos en más de 20, con Pereira, Manizales y otras localidades entre las zonas donde se registraron víctimas.
La emergencia obligó además a suspender temporalmente las operaciones en varios aeropuertos colombianos. Las autoridades mantienen desplegados equipos de rescate y evaluación de daños mientras continúa el relevamiento en las regiones más afectadas.
El terremoto fue considerado por las autoridades colombianas como uno de los movimientos sísmicos más importantes registrados en el país durante la última década.
La prioridad ahora está puesta en localizar a posibles personas atrapadas, asistir a los damnificados y determinar el alcance real de los daños provocados por el movimiento.