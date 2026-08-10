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Fotos y videos muestran los graves daños tras el terremoto en Colombia

El fuerte movimiento se registró este lunes en Colombia y provocó daños en distintas ciudades. Manizales, Pereira y Cali fueron algunas de las zonas más afectadas.

La ciudad de Pereira, una de las más afectadas. Reuters.La ciudad de Pereira, una de las más afectadas. Reuters.
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Un fuerte terremoto de magnitud 7,4 sacudió este lunes a Colombia y provocó daños de consideración en distintas ciudades del país. El movimiento se registró a las 7:34, hora local, y tuvo su epicentro en las cercanías de San José del Palmar, en el departamento de Chocó.

Residents and emergency personnel dig through the debris of a partially collapsed building after an earthquake, in Pereira, Colombia August 10, 2026. REUTERS/StringerSorpresa en el país por este episodio. Reuters.

El temblor fue percibido en buena parte del territorio colombiano y también alcanzó zonas de Ecuador, Panamá y Venezuela. El Servicio Geológico Colombiano revisó al alza la magnitud inicial del fenómeno y estableció finalmente el registro en 7,4.

Edificios dañados y escenas de pánico

Las primeras imágenes difundidas después del terremoto muestran importantes daños en construcciones de varias ciudades. En Manizales se registraron grietas en edificios, desprendimientos de materiales y afectaciones en construcciones históricas, incluida la Catedral Basílica Nuestra Señora del Rosario.

Rescue workers and residents stand atop a collapsed building in the aftermath of an earthquake in Cali, Colombia, August 10, 2026 in this screengrab taken from a video. REUTERS/Reuters TVCali también sufrió los embates del sismo. Reuters.

Videos publicados en redes sociales muestran paredes agrietadas, sectores de edificios afectados y restos de mampostería sobre las calles. En algunos puntos, los habitantes debieron abandonar las construcciones ante el temor de nuevos movimientos.

Cali también sufrió importantes consecuencias. El alcalde Alejandro Eder informó sobre el colapso de al menos 25 edificaciones y solicitó el envío de equipos de rescate desde Bogotá y Medellín para colaborar en la búsqueda de personas que podrían haber quedado atrapadas.

People watch as a building collapses during an earthquake in Pereira, Colombia August 10, 2026 in this screen grab obtained from a social media video. Social Media/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. NEWS USE ONLY. VERIFICATION: Buildings, road layout, street signage, trees and businesses logos that matched archive and satellite imagery. Coordinates: 4.813325123144079, -75.68931049269551. Date verified by data from the U.S. Geological Survey (USGS) showing that a 7.4 magnitude earthquake struck western Columbia on August 10. Risaralda department governor informed of a strong earthquake.Edificaciones afectadas por el movimiento. Reuters.

Pereira, una de las ciudades más afectadas, también registró daños en distintas estructuras. El aeropuerto Matecaña debió interrumpir sus operaciones, mientras equipos de emergencia recorrían diferentes sectores para determinar el estado de los edificios.

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Se sintió en gran parte del país

El movimiento alcanzó nueve departamentos y fue percibido en las 32 capitales departamentales de Colombia, según los reportes difundidos tras el sismo. Bogotá también registró el temblor, aunque las primeras evaluaciones indicaron daños estructurales menores.

En varias localidades se dispusieron evacuaciones preventivas y comenzaron los trabajos para revisar viviendas, edificios públicos, hospitales y otras construcciones.

A part of an emergency services building facade falls down during an earthquake in Cali, Colombia August 10, 2026 in this screen grab obtained from a social media video. Social Media/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. NEWS USE ONLY. VERIFICATION: Emergency services building, other buildings, road layout and trees matched satellite and archive imagery. Coordinates: 3.418753525929478, -76.54328759391278. Date verified by statement from the European Mediterranean Seismological Centre (EMSC) and Colombian officials saying an earthquake struck Colombia on August 10. No older versions of the video found posted online before August 10.Los servicios de emergencia trabajan a destajo. Reuters.

Las autoridades recomendaron mantener precauciones ante la posibilidad de réplicas.

El balance de víctimas se encontraba en actualización durante la jornada. Los reportes difundidos por distintos medios ubicaban inicialmente el número de fallecidos en más de 20, con Pereira, Manizales y otras localidades entre las zonas donde se registraron víctimas.

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La emergencia obligó además a suspender temporalmente las operaciones en varios aeropuertos colombianos. Las autoridades mantienen desplegados equipos de rescate y evaluación de daños mientras continúa el relevamiento en las regiones más afectadas.

Rescue workers and residents stand around a collapsed building in the aftermath of an earthquake in Cali, Colombia, August 10, 2026 in this screengrab taken from a video. REUTERS/Reuters TVAl menos 20 personas fallecieron producto de derrumbes. Reuters.

El terremoto fue considerado por las autoridades colombianas como uno de los movimientos sísmicos más importantes registrados en el país durante la última década.

La prioridad ahora está puesta en localizar a posibles personas atrapadas, asistir a los damnificados y determinar el alcance real de los daños provocados por el movimiento.

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