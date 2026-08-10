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7,4 en la escala de Richter

Colombia declaró “desastre nacional” tras el terremoto que dejó al menos 71 muertos

El Gobierno colombiano activó un operativo de emergencia tras el fuerte sismo. Se desplegaron soldados especializados en rescate, mientras países aliados ofrecieron ayuda.

Emergencia nacional en Colombia tras el sismo. Reuters.Emergencia nacional en Colombia tras el sismo. Reuters.
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El Gobierno de Colombia declaró este lunes la situación de “desastre nacional” luego del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el oeste del país y provocó graves daños en distintos departamentos.

La medida fue anunciada ante la magnitud de la emergencia, que ya dejó al menos 71 personas fallecidas. El objetivo es agilizar la movilización de recursos para asistir a los damnificados y avanzar con la evaluación de las infraestructuras afectadas.

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Despliegue de equipos de rescate

La declaración fue adoptada por el Comité Extraordinario para el Manejo de Desastres, encabezado por el presidente Abelardo De la Espriella, tras analizar el impacto del sismo y las necesidades de las zonas afectadas.

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El terremoto tuvo su epicentro en el departamento de Chocó y provocó consecuencias en distintas regiones de Colombia. Las autoridades mantienen activo el operativo de emergencia mientras se releva la situación.

En paralelo, el Ejército colombiano comenzó a desplegar cinco pelotones de soldados especializados en rescate hacia diferentes zonas que podrían requerir asistencia tras el fuerte movimiento telúrico.

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Soldados especializados y perros de búsqueda

Los equipos militares cuentan con capacidades específicas para intervenir en estructuras colapsadas y localizar personas que pudieran encontrarse atrapadas entre los escombros.

Según informó el Ejército de Colombia, los soldados disponen de medios tecnológicos de alta precisión y trabajan junto a binomios caninos entrenados específicamente para la búsqueda de personas.

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“Mantenemos nuestras capacidades disponibles para responder de manera oportuna y proteger la vida de los colombianos”, señaló la institución militar en un mensaje difundido a través de sus redes sociales.

El despliegue se produce mientras los equipos de emergencia continúan evaluando los daños provocados por el terremoto y determinando cuáles son las zonas que requieren una intervención prioritaria.

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Recursos para asistir a los damnificados

La declaración de desastre nacional permitirá concentrar los recursos disponibles y acelerar las acciones destinadas a atender a las personas afectadas por el sismo.

Las autoridades también deberán avanzar en la evaluación de edificios e infraestructuras que pudieron resultar dañados por el movimiento, mientras continúan las tareas de búsqueda y rescate.

People walk past a damaged building in the aftermath of an earthquake in Cali, Colombia, August 10, 2026 in this screengrab taken from a video. REUTERS/Reuters TVAlgunas afectaciones fueron más severas que otras en Cali. Reuters

Con al menos 71 víctimas fatales confirmadas, el terremoto se convirtió en una emergencia de gran magnitud para Colombia.

Residents and emergency personnel dig through the debris of a collapsed building after an earthquake, in Cali, Colombia August 10, 2026. REUTERS/Camilo RodriguezBúsqueda desesperada entre escombros. Reuters

El Gobierno mantiene desplegados sus organismos de respuesta para asistir a las comunidades afectadas y proteger a quienes permanecen en las zonas de mayor impacto.

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