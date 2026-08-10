Las autoridades de socorro están atendiendo las múltiples alertas que generó el terremoto de magnitud de 7,4 que sacudió a Colombia en la mañana de este lunes 10 de agosto.
De la Espriella actualizó las cifras de víctimas: "Me duele profundamente lo que están viviendo las familias"
El mandatario señaló que, ante la emergencia, el Estado está unido, coordinado y en acción para proteger la vida de los colombianos. Al momento, se registran 111 muertos y 87 heridos.
Tras la emergencia, el presidente Abelardo de la Espriella anunció una "reunión de urgencia" en Bogotá, donde se apersonó de la situación para organizar las ayudas en las zonas que lo necesitan.
Cifras actualizadas
El presidente anunció además que la cifra de muertos a causa de la emergencia ascendió a 111 fallecidos y 87 heridos.
También detalló que el sismo con epicentro en el municipio de San José del Palmar, Chocó, donde hay:
1.575 viviendas averiadas,
37 viviendas completamente destruidas,
61 edificios colapsados,
18 centros de salud averiados,
52 centros educativos averiados,
17 centros comunitarios averiados,
18 vías averiadas,
6 aeropuertos afectados en infraestructura y sin operación para vuelos comerciales y un aeropuerto afectado en infraestructura y pista de aterrizaje.
Viajará a las zonas afectadas
El mandatario De la Espriella indicó que viajará a Quibdó a evaluar la situación, mientras su vicepresidente y otros ministros se movilizarán a Pereira y Cali, otras de las ciudades afectadas.
De la misma forma, señaló que "se dio inicio al PMU para coordinar la respuesta del Gobierno nacional para atender esta emergencia en Bogotá. Tenemos un PMU en Armenia, Quibdó y Cali", ciudades desde las que se esperan constantes reportes con nuevos datos directamente a Bogotá, desde donde se manejará toda la crisis.
"Ahí estaré con todo el equipo tomando determinaciones y acciones personalmente", declaró desde un avión con rumbo a la capital.
De hecho, una vez en el puesto de mando unificado, el mandatario expresó su pesar por lo que aconteció. “Ante la emergencia, el Estado responde: unidos, coordinados y en acción para proteger la vida de los colombianos”, anotó.
En el mensaje agregó que está al frente de la situación y añadió: “Me duele profundamente lo que están viviendo las familias y las regiones afectadas. Colombia está unida y saldremos adelante juntos”. De acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, hay al menos 57 edificios colapsados y 1.600 viviendas afectadas.
De la Espriella también les envío un mensaje de fortaleza a las personas que atraviesan momentos difíciles por el sismo, señalando que "no están solos. Tienen un Presidente al que le duele su gente y que hará todo lo necesario para protegerlos, acompañarlos y sacar adelante, juntos, a las regiones afectadas".