El ultraderechista Abelardo De la Espriella, de 48 años, juró el viernes como presidente de Colombia por el período 2026-2030, en reemplazo de Gustavo Petro, primer gobernante de izquierda del país.
Abelardo De la Espriella ya es presidente de Colombia
El nuevo titular del Ejecutivo colombiano llega al poder con su postura de rechazo a las negociaciones con los grupos armados al margen de la ley, la promesa de reducir el tamaño del Estado, reconfigurar la relación con Israel y reactivar el sector petrolero y gasífero.
El acto de asunción del flamante presidente colombiano tuvo lugar, por primera vez en la historia, en la Arena de la Universidad Santiago de Cali (USC), en lugar del Capitolio Nacional, sede del Congreso, en Bogotá.
La elección del recinto universitario marcó un cambio simbólico respecto de las tradicionales ceremonias en la capital, y puso el foco en el valle del Cauca como escenario central del inicio de un nuevo gobierno.
De la Espriella accedió a la primera magistratura colombiana tras derrotar en segunda vuelta celebrada el 21 de junio al izquierdista Iván Cepeda, candidato apoyado por Gustavo Petro, quien no asistió a la ceremonia.
La ausencia de Petro fue interpretada por analistas como una señal de distancia política y dejó en evidencia la polarización que atraviesa al país.
El nuevo titular del Ejecutivo colombiano llega al poder con su postura de rechazo a las negociaciones con los grupos armados al margen de la ley, la promesa de reducir el tamaño del Estado, reconfigurar la relación con Israel y reactivar el sector petrolero y gasífero.
Estas medidas anticipan un giro en políticas de seguridad y economía que podrían generar tensiones con sectores que apoyan diálogos de paz y con organizaciones sociales preocupadas por la protección de derechos y el ambiente.
Aliado del presidente estadounidense Donald Trump, De la Espriella forma parte de un giro a la derecha que se extiende por América Latina en países como Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia, Perú y Panamá.
Ese alineamiento internacional sugiere una mayor afinidad con políticas conservadoras y un reforzamiento de la cooperación bilateral en materia de seguridad y energía, al tiempo que puede profundizar la polarización interna y regional.
Mandatarios invitados a la ceremonia de asunción
Al acto asistieron el rey de España Felipe VI y una decena de jefes de Estado y de Gobierno, además de dos vicepresidentes, quince cancilleres y otras autoridades internacionales.
Entre los mandatarios se encontraban Javier Milei, de Argentina; Daniel Noboa, de Ecuador; Santiago Peña, de Paraguay; Laura Fernández, de Costa Rica; José Raúl Mulino, de Panamá; Luis Abinader, de República Dominicana; José Antonio Kast, de Chile, y Nasry Asfura, de Honduras.
El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, encabezó la delegación oficial enviada por el presidente Donald Trump a la investidura de De la Espriella.
Los exmandatarios colombianos que asistieron son César Gaviria, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe e Iván Duque.
La presencia de Infantino
También estuvo presente el titular de la FIFA, Gianni Infantino.