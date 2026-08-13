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Irán y Estados Unidos escalan la tensión por el control en la ruta del petróleo

Un alto funcionario iraní salió a ratificar que la vía marítima permanece bajo el control de la República Islámica, un día después de que Donald Trump afirme el dominio estadounidense en Truth Social.

El control sobre Ormuz enfrenta a Irán y EE.UU., con declaraciones opuestas sobre su dominio, afectando la seguridad de una ruta clave para el combustible mundial. Foto: REUTERS / Stringer.El control sobre Ormuz enfrenta a Irán y EE.UU., con declaraciones opuestas sobre su dominio, afectando la seguridad de una ruta clave para el combustible mundial. Foto: REUTERS / Stringer.
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Irán y Estados Unidos se atribuyeron el control del Estrecho de Ormuz en medio de una disputa por una de las principales rutas energéticas mundiales situada en Medio Oriente. El reclamo iraní y la afirmación estadounidense sobre dominio del paso estratégico ocurrieron tras mensajes públicos de líderes que confrontan versiones opuestas.

El jefe de la unidad paramilitar Basij, Hossein Taeb, dijo a la agencia semioficial Fars que "está bajo el control y la gestión de Irán", en una declaración que refuerza el reclamo iraní sobre la zona de Ormuz. Taeb presentó la gestión y el control como un logro de la República Islámica frente a presiones externas.

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Un día antes, el presidente Donald Trump escribió en su plataforma Truth Social que Estados Unidos tenía "control total" del Estrecho, una afirmación que puso en evidencia el choque de narrativas entre Washington y Teherán sobre quién domina ese paso clave para los envíos energéticos. La afirmación de Trump fue difundida como parte de la disputa mediática entre los Estados.

Taeb añadió que Estados Unidos intentó perturbar lo que describió como la popularidad de la República Islámica en la región lanzando "otra guerra", y sostuvo que, pese a las críticas que aseguraban que Irán no tenía fuerza aérea ni armada, la República Islámica volvió a triunfar frente a esas acciones.

FILE PHOTO: Vessels in the Strait of Hormuz, as seen from Musandam, Oman, August 3, 2026. REUTERS/Stringer/File PhotoLa disputa por el Estrecho de Ormuz reaviva tensiones geopolíticas, con Irán y Estados Unidos reafirmando su influencia sobre esta vital ruta energética mundial. Foto: REUTERS / Stringer.

En el terreno, Reuters publicó imágenes con vistas de buques en el Estrecho de Ormuz desde Musandam, Omán, el 3 de agosto de 2026, un testimonio visual de la concentración de tráfico en una de las principales rutas del petróleo y del gas.

Choque de mensajes sobre quién manda en Ormuz

El reclamo iraní y la afirmación estadounidense sobre el dominio del paso estratégico dejaron claro el pulso comunicacional entre Teherán y Washington.

An Indian liquefied petroleum gas (LPG) carrier, Shivalik, arrives at Mundra Port via the Strait of Hormuz, amid the U.S.-Israel conflict with Iran, in Gujarat, India, March 16, 2026. REUTERS/Amit DaveEl liderazgo iraní y estadounidense se enfrenta por el control del Estrecho de Ormuz, crucial para el tráfico de petróleo y gas, en medio de un tenso intercambio. Foto: REUTERS / Amit Dave.

Irán insistió en su gestión y control del Estrecho, mientras Estados Unidos, por medio de un tuit del presidente, sostuvo que el dominio era estadounidense.

La disputa verbal se produce en torno a una de las principales rutas energéticas mundiales y mantiene la atención internacional sobre la seguridad del tráfico marítimo en Ormuz.

Implicaciones políticas y prueba de poder simbólica

El cruce de reclamos combina mensajes políticos con demostraciones de presencia en el Estrecho y aparece como una prueba simbólica de influencia regional.

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Taeb vinculó la gestión del paso a la seguridad iraní y presentó la postura como una victoria institucional frente a Estados Unidos.

La afirmación de Trump, por su parte, reafirma la postura estadounidense sobre su capacidad de control en zonas consideradas estratégicas por los Estados.

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