Un militar ruso murió este jueves tras una explosión registrada en Sebastopol, en la península de Crimea. Las autoridades rusas detuvieron a una mujer a la que acusan de haber ejecutado el ataque por encargo de los servicios de inteligencia de Ucrania.
Rusia vinculó a Ucrania con una explosión mortal en Sebastopol y detuvo a una sospechosa
Un militar ruso murió tras un atentado en la ciudad portuaria. Moscú aseguró que la detenida actuó por instrucciones de servicios ucranianos, una acusación que no fue confirmada por Kiev.
La información fue difundida por organismos y medios estatales rusos. Hasta el momento, Kiev no confirmó su participación en el hecho ni se conoció una reivindicación independiente del ataque.
Qué informó Rusia sobre la explosión
El Servicio Federal de Seguridad ruso aseguró que la sospechosa es ciudadana de ese país y que fue arrestada después de la muerte del integrante del Ministerio de Defensa. Las autoridades señalaron que continúan las medidas investigativas para reconstruir el episodio.
De acuerdo con registros judiciales citados por TASS, la mujer había recibido anteriormente una multa por “desacreditar” a las Fuerzas Armadas rusas. Ese antecedente también forma parte de la investigación abierta tras el atentado.
Sebastopol alberga instalaciones militares estratégicas y la principal base de la Flota rusa del Mar Negro. La ciudad se encuentra en Crimea, territorio anexado por Rusia en 2014 y reconocido internacionalmente como parte de Ucrania.
Moscú atribuyó el ataque a servicios ucranianos
Las autoridades rusas sostienen que la acusada actuó bajo instrucciones de organismos de inteligencia ucranianos. La afirmación fue presentada por Moscú como la principal hipótesis del caso.
La investigación deberá determinar cómo se preparó el explosivo, de qué manera fue colocado y si participaron otras personas.
El episodio se conoció en una jornada marcada además por nuevos ataques con drones y operaciones militares en distintos puntos del frente ruso-ucraniano.
Rusia informó otra acción de un francotirador
La televisión militar rusa Zvezda difundió, por otra parte, el relato de un comandante identificado con el indicativo “Popáy”, quien afirmó haber perseguido durante tres días a un francotirador ucraniano que dificultaba el avance de sus tropas.
Según esa versión, el militar ruso terminó disparando contra la posición rival y mató al tirador. La información proviene de fuentes militares rusas y no pudo ser verificada de forma independiente.
El propio soldado aseguró que el francotirador ucraniano había intentado alcanzarlo previamente con dos disparos antes de ser abatido.
Nuevo intercambio de cuerpos
Rusia y Ucrania también realizaron este jueves un nuevo intercambio de cuerpos de soldados muertos durante la guerra. Ucrania informó que recibió los restos de 261 personas.
Moscú, en tanto, recibió 24 cuerpos entregados por Kiev, de acuerdo con información difundida por medios rusos y recogida por Xinhua.
Ambos países habían acordado mecanismos para la repatriación de restos durante las negociaciones celebradas en Estambul y ya habían concretado otro intercambio durante julio.