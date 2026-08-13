Asistencia y reconstrucción

Terremoto en Colombia: subió a 265 la cifra de muertos y el Gobierno declarará la emergencia económica

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó el nuevo balance de víctimas tras el sismo. Hay además 496 personas desaparecidas. El Ejecutivo anunció medidas extraordinarias para disponer de recursos destinados a la asistencia y la reconstrucción.