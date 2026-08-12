Gonzalo Galván, el psicólogo argentino que era buscado luego del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia, se encuentra en buen estado de salud y fuera de la zona más afectada por el desastre.
Hallaron con vida al argentino que había perdido contacto con su familia tras el sismo en Colombia
Se trata de Gonzalo Galván, un psicólogo de Santa Cruz que reside en el país. Su madre confirmó que no estaba en la zona de mayor impacto y que se encuentra en buen estado.
La noticia fue confirmada este miércoles por su madre, María Victoria Patrignani, después de varias horas de preocupación por la falta de comunicación con el profesional, oriundo de Las Heras, Santa Cruz.
“Él está muy bien”
“Él está muy bien, no está en la zona del terremoto, vive más al norte”, explicó Patrignani al confirmar que había logrado conocer el estado de su hijo.
Galván reside actualmente en Montería, en el norte de Colombia, lejos del área donde se concentraron los mayores daños provocados por el terremoto. Su madre señaló que llegó a sentir el movimiento, aunque de forma leve.
La falta de respuestas tenía otra explicación: el psicólogo se encuentra de viaje y permanece en una zona con problemas de cobertura, por lo que durante varios días no pudo responder llamadas ni mensajes.
Cómo comenzó la búsqueda
La preocupación surgió después del sismo del lunes, cuando familiares y amigos intentaron comunicarse con Galván sin obtener respuesta.
Ante la falta de noticias, su entorno recurrió a medios de Santa Cruz y difundió un pedido de colaboración para determinar dónde se encontraba y si había sido afectado por el terremoto.
Desde el inicio no existían datos que indicaran que el argentino estuviera en la zona directamente golpeada por el desastre. La búsqueda había comenzado exclusivamente por la imposibilidad de establecer contacto con él.
Quién es Gonzalo Galván
Galván vivió durante varios años en Las Heras y lleva cerca de una década radicado en Colombia, donde desarrolló buena parte de su carrera profesional.
Es psicólogo clínico, investigador y director académico, con experiencia en áreas vinculadas con la salud mental, las adicciones y el trauma. También participó en trabajos científicos y colaboraciones con instituciones de distintos países.
Su familia confirmó durante la mañana de este miércoles que se encuentra fuera de peligro y espera que pueda retomar las comunicaciones con normalidad una vez que finalice su viaje.
Otros argentinos fueron encontrados
Un día antes también habían sido localizados Carlos Luis Cáceres y Carlos Alberto Ricchetti, otros dos argentinos que permanecían incomunicados después del terremoto.
Ambos residen en Pereira, una de las ciudades más afectadas por el movimiento sísmico. Los dos pudieron establecer contacto con sus familias y confirmar que estaban con vida.
El terremoto de magnitud 7,4 afectó especialmente el oeste de Colombia y provocó más de 200 muertes, además de numerosos heridos, desaparecidos y graves daños materiales.