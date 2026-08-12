Al menos 240 personas murieron y miles permanecen desaparecidas tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el lunes distintas zonas del noroeste de Colombia.
Terremoto en Colombia: al menos 240 muertos y miles de desaparecidos
El movimiento telúrico dejó dificios derrumbados, miles de viviendas dañadas y hospitales desbordados. Pereira, Cali, Quibdó, Manizales y Armenia permanecen bajo alerta roja mientras continúan los operativos de búsqueda y rescate.
Mientras los equipos de emergencia trabajan entre edificios derrumbados en busca de sobrevivientes, las autoridades mantienen la atención concentrada en las ciudades más afectadas y advierten que las réplicas pueden continuar durante días, semanas o incluso meses.
El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, informó que el balance oficial contabilizaba 181 fallecidos, 2.595 heridos y 195 personas desaparecidas. También detalló que 1.136 viviendas quedaron destruidas, otras 8.357 resultaron afectadas y 48 edificios colapsaron. A esto se suman daños en 807 centros educativos.
La diferencia entre los balances responde a que otras fuentes regionales elevaron la cantidad de víctimas mortales a al menos 240. El Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó, por su parte, la recepción de 160 cuerpos provenientes de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca.
Continúa la búsqueda entre los edificios derrumbados
Uno de los principales desafíos para los organismos de emergencia es determinar cuántas personas permanecen atrapadas o sin contacto con sus familiares. La plataforma ciudadana Colombia Te Busca registraba 4.621 búsquedas y, de ese total, 3.975 personas todavía no habían sido localizadas. Otras 644 ya habían sido encontradas.
La situación es especialmente compleja en Pereira, una de las zonas más golpeadas por el movimiento telúrico. Allí se contabilizaron 79 fallecidos, 278 heridos y 37 personas desaparecidas, de acuerdo con el reporte difundido por el Gobierno colombiano.
En Cali también se desarrollan tareas de rescate. Este martes, la biomédica Diana Troncoso, de 31 años, fue encontrada con vida entre los restos de un edificio de cuatro pisos que se derrumbó en el barrio Torres del Limonar. El inmueble contaba con 54 departamentos y los vecinos estimaban que todavía podía haber más de 20 personas bajo los escombros.
Los hospitales de las zonas afectadas trabajan con una alta demanda de atención y en algunas ciudades se implementaron restricciones de circulación durante determinados horarios para facilitar las tareas de emergencia.
Pereira, Cali, Quibdó, Manizales y Armenia permanecen en alerta roja. El terremoto también provocó la interrupción de operaciones en siete aeropuertos y dejó decenas de construcciones colapsadas.
Ante la situación en Risaralda, el presidente ordenó al ministro de Vivienda implementar durante tres meses un alivio económico en los servicios públicos destinado a las personas afectadas.
Los equipos de emergencia continúan trabajando con prioridad en la localización de sobrevivientes. La Cruz Roja Colombiana activó su sala nacional de crisis y desplegó grupos especializados en búsqueda y rescate de los departamentos de Antioquia, Quindío y Caldas.
Se registraron 96 réplicas y crece la ayuda internacional
El Servicio Geológico Colombiano informó que hasta las 8.30 del martes se habían registrado 96 réplicas del terremoto principal. La mayor alcanzó una magnitud de 4,8 y tuvo lugar, al igual que otros movimientos, en zonas de Chocó.
El organismo explicó que este tipo de movimientos posteriores puede extenderse durante días, semanas o incluso meses luego de un terremoto de gran magnitud y poca profundidad. Se trata del proceso mediante el cual las zonas próximas al área de ruptura buscan recuperar un nuevo equilibrio.
Mientras continúan los trabajos en las áreas afectadas, distintos países y organismos internacionales comenzaron a preparar asistencia para Colombia.
Estados Unidos anunció el envío de un equipo de respuesta ante desastres, conocido como DART, destinado a colaborar con las autoridades colombianas en las tareas de emergencia, coordinación y asistencia. El Departamento de Estado indicó que el equipo fue activado tras mantener contacto con el Gobierno colombiano y la embajada estadounidense en Bogotá.
México también prepara un operativo de asistencia. El Gobierno de ese país informó que dispone de 255 militares especializados en búsqueda y rescate para ser enviados a Colombia si las autoridades colombianas solicitan formalmente su intervención. El denominado "Agrupamiento Cali" incluye además cuatro toneladas de medicamentos y 8,4 toneladas de herramientas y equipos para rescate.
El despliegue mexicano contempla también teléfonos satelitales, radios, generadores eléctricos y tiendas de campaña. La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que el envío dependerá de una solicitud oficial del Gobierno colombiano.
La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja señaló que la prioridad inmediata es encontrar y rescatar a las personas que puedan permanecer con vida entre los escombros. La organización mantiene equipos desplegados en las regiones afectadas y coordina las tareas con la Cruz Roja Colombiana.
Por otra parte, la Unión Europea activó su mecanismo de asistencia consular para atender a ciudadanos europeos que puedan haber sido afectados por el terremoto y puso a disposición de Colombia el sistema satelital Copernicus. Las imágenes serán utilizadas como apoyo para las operaciones de rescate y evaluación de daños.
Mientras tanto, los organismos de emergencia colombianos continúan con las tareas de búsqueda, atención de heridos y evaluación de las estructuras dañadas. Con miles de personas todavía sin localizar y nuevas réplicas registrándose en la zona, las próximas horas serán determinantes para ampliar el número de sobrevivientes encontrados y establecer con mayor precisión la magnitud de la tragedia.