El fuerte terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el oeste de Colombia generó conmoción dentro y fuera del país. Frente a la gravedad de la situación, distintas celebridades expresaron su solidaridad con las personas afectadas y enviaron mensajes de apoyo a las familias de las víctimas.
Famosos se solidarizaron con Colombia tras el fuerte terremoto: los mensajes de apoyo
Shakira, J Balvin, Maluma, Camilo, Sebastián Yatra y Marc Anthony se pronunciaron sobre la tragedia y compartieron mensajes de solidaridad con las familias afectadas.
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, dio a conocer un saldo de 111 personas fallecidas, 87 heridas y 1.575 viviendas afectadas.
Ante el impacto provocado por el movimiento sísmico, varias figuras colombianas utilizaron sus redes sociales para transmitir mensajes de acompañamiento y, en algunos casos, pedir a sus seguidores que se sumen a iniciativas de ayuda.
J Balvin pidió fuerza
Uno de los artistas que se manifestó fue J Balvin. El cantante expresó su preocupación por la situación que atraviesa Colombia y envió un mensaje de apoyo a quienes sufrieron las consecuencias del terremoto.
“Mucha fuerza con esta situación del temblor en Colombia, fuerza para toda su gente y familia que están afectadas. Vamos a movernos de una pa’ ayudar la situación”, escribió.
Shakira expresó su dolor
Shakira también se refirió al terremoto y compartió un mensaje dedicado a las familias que atraviesan momentos de angustia.
“Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia. En momentos así, los colombianos sabemos unirnos y sostenernos unos a otros”, manifestó.
La cantante agregó: “Toda mi fuerza y mi amor para mi tierra. Abracémonos fuerte y estemos pendientes de las indicaciones para poder ayudar tan pronto como sea posible”.
Maluma llamó a la unión
Maluma fue otra de las figuras que se sumó a los mensajes de solidaridad. El cantante lamentó las consecuencias del terremoto y envió un abrazo a los familiares de las víctimas.
“Qué dolor todo lo que está pasando en Colombia, un abrazo al alma a todos los familiares de las víctimas y aquí estamos puestos para ayudar. Más adelante subiremos formas de ayuda para las personas más necesitadas”, expresó.
Luego, reforzó su pedido de unidad con un mensaje contundente: “VAMOS COLOMBIA. Ahora sí que necesitamos esa fuerza y esa unión”.
Camilo contó cómo recibió la noticia
Camilo también habló sobre el impacto que le provocó conocer lo ocurrido. El músico explicó que todavía no había una dimensión completa de las pérdidas y contó que había hablado con amigos que vivieron el terremoto.
“Sé que pasó hace muy pronto, y que todavía no sabemos la magnitud de las pérdidas a causa del terremoto que acabó de pasar en mi país. Tengo un hueco en la panza después de colgar el teléfono con amigos que me contaron cómo lo vivieron. Qué susto y qué dolor”, expresó.
Además, señaló que permanecía atento para conocer las mejores maneras de colaborar y pidió que le acercaran información sobre posibles acciones de ayuda.
“Estamos pendientes de saber muy pronto cuáles son las mejores maneras de ayudar para poder sumarnos. Estoy pendiente de mi DM por si tienen info y llamados a la acción. Los amo”, agregó.
Montaner, Yatra y Marc Anthony
Ricardo Montaner también se hizo eco de la situación y compartió una oración dedicada al pueblo colombiano: “Nuestra oración y pensamientos, puestos en #Colombia...”.
Sebastián Yatra, por su parte, publicó un mensaje de acompañamiento para quienes sufrieron las consecuencias del terremoto. “Pensando mucho en Colombia y en todos los afectados. Estamos más juntos que nunca en estos momentos”, escribió.
Desde Estados Unidos, Marc Anthony también expresó su solidaridad con el pueblo colombiano y envió un mensaje a las familias afectadas.
“Mi gente de Colombia. Les mando un abrazo inmenso desde la distancia. Todas mis oraciones están con los afectados por el temblor. Sepan que mi corazón está con ustedes y sus familias”, manifestó.
De esta manera, distintas figuras del mundo de la música utilizaron sus redes sociales para acompañar a Colombia tras el terremoto y transmitir mensajes de fuerza, solidaridad y apoyo a quienes atraviesan las consecuencias de la tragedia.