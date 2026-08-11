La preocupación crece entre los familiares de un hombre oriundo de San Juan que permanece desaparecido tras el terremoto que sacudió el oeste de Colombia.
Terremoto en Colombia: buscan a un sanjuanino de 69 años que permanece desaparecido
Carlos Luis Cáceres vive en la zona de Pereira-Dosquebradas y fue visto por última vez el lunes, antes del fuerte sismo que sacudió el oeste de Colombia. Su familia intenta establecer contacto con él mientras continúan las tareas de búsqueda y rescate.
Se trata de Carlos Luis Cáceres, de 69 años, quien reside desde hace tiempo en la zona de Pereira-Dosquebradas. Según la información difundida por su familia y recogida por medios colombianos y argentinos, fue visto por última vez el lunes, antes del movimiento sísmico que provocó daños en distintas ciudades y dejó víctimas fatales.
El caso de Cáceres se suma a la incertidumbre de numerosas familias que, después del terremoto, intentan localizar a sus seres queridos en medio de las dificultades generadas por los daños en las comunicaciones y la infraestructura. La búsqueda se mantiene mientras los equipos de emergencia trabajan en las zonas afectadas.
Quién es el sanjuanino que buscan tras el terremoto
Carlos Luis Cáceres tiene 69 años y es oriundo de San Juan, aunque actualmente reside en Colombia. De acuerdo con la información publicada por Clarín, vive en la zona de Pereira-Dosquebradas, una de las áreas alcanzadas por el fuerte movimiento telúrico registrado durante la jornada del lunes.
La última vez que sus familiares tuvieron información sobre él fue antes del terremoto. Desde entonces, intentaron comunicarse sin obtener una respuesta que permitiera confirmar dónde se encuentra.
La situación generó preocupación entre sus allegados, que buscan establecer si Cáceres se encuentra a salvo o si pudo haber quedado afectado por alguno de los derrumbes y daños registrados en la región.
El terremoto tuvo una magnitud de 7,4 y se sintió con fuerza en distintas ciudades del oeste colombiano, entre ellas Cali, Quibdó y Pereira. El movimiento provocó daños en edificios y viviendas y obligó a desplegar equipos de rescate en diferentes puntos.
La situación también complicó las comunicaciones en algunas zonas, un factor que dificulta la localización de personas y el contacto entre familiares.
En ese contexto, la ausencia de noticias sobre Cáceres no permite establecer por el momento qué ocurrió con él. La información disponible indica que continúa sin poder ser localizado.
Las tareas de búsqueda continúan en las zonas afectadas
Mientras la familia del sanjuanino intenta obtener información, Colombia atraviesa las primeras horas posteriores a uno de los terremotos más importantes registrados en la región en los últimos años.
Las tareas de emergencia se concentran principalmente en la búsqueda de personas que podrían haber quedado atrapadas entre los escombros de viviendas y edificios afectados. Equipos especializados, efectivos de seguridad y personal de rescate fueron enviados hacia las zonas donde se registraron los mayores daños.
Pereira se encuentra entre las ciudades que sufrieron consecuencias por el movimiento. También se reportaron daños en otras localidades del departamento de Risaralda y en sectores cercanos al epicentro.
La magnitud de la emergencia hizo que familiares de personas que viven en las áreas afectadas recurrieran a distintos canales para intentar conocer su situación.
En algunos casos, la falta de comunicación inmediata no significa necesariamente que una persona esté desaparecida, ya que los cortes de energía, los problemas de conectividad y los daños en las redes pueden impedir el contacto.
Ese es uno de los factores que mantiene abierta la incertidumbre en torno al paradero de Cáceres.
Según el reporte difundido por Clarín, el hombre fue visto por última vez antes del terremoto y desde entonces sus familiares no lograron establecer comunicación con él. La búsqueda se mantiene activa mientras las autoridades colombianas avanzan con las tareas de asistencia y rescate.
El terremoto también dejó un escenario complejo en varias localidades del oeste colombiano. Los equipos de emergencia deben revisar estructuras dañadas antes de ingresar y trabajar en sectores donde existe riesgo de nuevos desprendimientos.
En las primeras horas posteriores al sismo, la prioridad está puesta en localizar a quienes puedan encontrarse atrapados, asistir a los heridos y determinar el alcance de los daños.
Para la familia de Cáceres, mientras tanto, la principal preocupación continúa siendo obtener información sobre el hombre de 69 años. Hasta el momento, no se difundió una confirmación oficial sobre su paradero.
La situación podrá modificarse a medida que avancen las tareas de búsqueda y se restablezcan las comunicaciones en las zonas afectadas. Por ahora, el sanjuanino permanece sin ser localizado y sus familiares continúan esperando noticias.