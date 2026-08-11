Preocupación

Terremoto en Colombia: buscan a un sanjuanino de 69 años que permanece desaparecido

Carlos Luis Cáceres vive en la zona de Pereira-Dosquebradas y fue visto por última vez el lunes, antes del fuerte sismo que sacudió el oeste de Colombia. Su familia intenta establecer contacto con él mientras continúan las tareas de búsqueda y rescate.