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Terremoto en Colombia: ya son 181 los muertos y continúa la búsqueda de sobrevivientes

El sismo de magnitud 7,4 provocó el derrumbe de edificios y graves daños en hospitales, escuelas y aeropuertos. Hay más de 1.300 heridos y unas 2.000 personas permanecen desaparecidas, mientras los equipos de rescate trabajan en las zonas más afectadas.