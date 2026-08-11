En primera persona

"Pensaba que nos pasaría lo de Venezuela": el testimonio de una periodista tras el sismo en Colombia

El terremoto de magnitud 7,4 dejó escenas de devastación en Cali y el suroeste colombiano. Con más de 900 heridos y hospitales evacuados, testimonios desde el lugar exponen la dimensión del desastre y la grave crisis de conectividad en los municipios más vulnerables.