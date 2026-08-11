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Al menos 164 españoles sin localizar tras el terremoto de Colombia

El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares lo dijo durante una rueda de prensa en Ceuta tras reunirse con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas.

Solicitan que los españoles que se encuentren en Colombia se reporten a las autoridades.Solicitan que los españoles que se encuentren en Colombia se reporten a las autoridades.
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El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, informó el martes que un total de 164 españoles están pendientes de localizar en Colombia tras el terremoto registrado este lunes, y que por el momento no constan heridos ni fallecidos de esa nacionalidad.

Abelardo de la Espriella le dio un ultimátum a los grupos armados: someterse al imperio de la ley o enfrentar la fuerza pública.Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia.

Albares lo dijo durante una rueda de prensa en Ceuta tras reunirse con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, reportó RTVE.

Recomendaciones del canciller Albares

El canciller solicitó a los españoles que se encuentren en Colombia o a sus familiares que se contacten con la Embajada o el Consulado General para informar de su estado.

Mirá tambiénDe la Espriella actualizó las cifras de víctimas: "Me duele profundamente lo que están viviendo las familias"

Por su parte, el rey Felipe VI envió un telegrama al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, en el que, junto con la Reina, hicieron llegar sus "más sinceras condolencias a los familiares de las víctimas, al pueblo y a las autoridades" junto con el deseo de "una pronta y total recuperación de los heridos", así como el respaldo para afrontar las tareas de reconstrucción.

El terremoto que sacudió a Colombia este lunes por la mañana dejaba un saldo de 224 personas muertas según el reporte más reciente de las autoridades locales a medios internacionales.

Balance de víctimas en Colombia

Más temprano, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) reportó un balance preliminar de 169 personas fallecidas y 668 heridas en el país, de las cuales 165 de las muertes se registran en ciudades capitales de distritos.

Argentina's President Javier Milei, Chile's President Jose Antonio Kast, Ecuador's President Daniel Noboa, Dominican Republic's President Luis Abinader, Honduras' President Nasry Asfura, El Salvador's Vice President Felix Ulloa and Spain's King Felipe VI attend the inauguration of Abelardo De La Espriella as Colombia's president, in Cali, Colombia, August 7, 2026. REUTERS/Luisa GonzalezEl rey de España participó en la reciente asunción del presidente colombiano.

Esta jornada había comenzado con un saldo parcial de muertos de 132, como consecuencia del terremoto de magnitud 7,4.

Los últimos números del terremoto con epicentro se localizó en San José del Palmar, departamento de Chocó fueron divulgados por el sitio Actualidad RT, entre otros.

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