El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, informó el martes que un total de 164 españoles están pendientes de localizar en Colombia tras el terremoto registrado este lunes, y que por el momento no constan heridos ni fallecidos de esa nacionalidad.
Al menos 164 españoles sin localizar tras el terremoto de Colombia
El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares lo dijo durante una rueda de prensa en Ceuta tras reunirse con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas.
Albares lo dijo durante una rueda de prensa en Ceuta tras reunirse con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, reportó RTVE.
Recomendaciones del canciller Albares
El canciller solicitó a los españoles que se encuentren en Colombia o a sus familiares que se contacten con la Embajada o el Consulado General para informar de su estado.
Por su parte, el rey Felipe VI envió un telegrama al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, en el que, junto con la Reina, hicieron llegar sus "más sinceras condolencias a los familiares de las víctimas, al pueblo y a las autoridades" junto con el deseo de "una pronta y total recuperación de los heridos", así como el respaldo para afrontar las tareas de reconstrucción.
El terremoto que sacudió a Colombia este lunes por la mañana dejaba un saldo de 224 personas muertas según el reporte más reciente de las autoridades locales a medios internacionales.
Balance de víctimas en Colombia
Más temprano, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) reportó un balance preliminar de 169 personas fallecidas y 668 heridas en el país, de las cuales 165 de las muertes se registran en ciudades capitales de distritos.
Esta jornada había comenzado con un saldo parcial de muertos de 132, como consecuencia del terremoto de magnitud 7,4.
Los últimos números del terremoto con epicentro se localizó en San José del Palmar, departamento de Chocó fueron divulgados por el sitio Actualidad RT, entre otros.