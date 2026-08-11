Análisis especializado

El Tigre y los riesgos de un nuevo Plan Colombia

El presidente colombiano Abelardo de la Espriella propone un nuevo enfoque de seguridad que revive las tácticas del programa bilateral con Estados Unidos de los años noventa, generando preocupación regional sobre sus posibles consecuencias en derechos humanos y estabilidad social. ¿Estamos ante un déjà vu histórico?