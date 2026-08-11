Carlos Luis Cáceres, el argentino de 69 años que permanecía desaparecido en Colombia tras el terremoto de 7,4 ocurrido el lunes, fue encontrado sano y salvo este martes por la tarde.
Hallaron con vida al argentino desaparecido tras terremoto en Colombia
El sanjuanino, quien era buscado en Dosquebradas, fue encontrado en buen estado tras el terremoto de 7,4 que sacudió el país el lunes.
El sanjuanino había sido visto por última vez en el municipio de Dosquebradas, ubicado en el departamento de Riseralda, área de Pereira.
"Está con golpes, pero bien", precisó su hija Carla en diálogo con el canal Todo Noticias (TN), y reveló que el damnificado realizó una videollamada con su pareja luego de ser encontrado.
Quién es el sanjuanino que buscaban tras el terremoto
Carlos Luis Cáceres tiene 69 años y es oriundo de San Juan, aunque actualmente reside en Colombia. De acuerdo con la información publicada por Clarín, vive en la zona de Pereira-Dosquebradas, una de las áreas alcanzadas por el fuerte movimiento telúrico registrado durante la jornada del lunes.
La última vez que sus familiares habían tenido información sobre él fue antes del terremoto. Desde entonces, habían intentado comunicarse sin obtener una respuesta que permitiera confirmar dónde se encontraba.
La situación generó preocupación entre sus allegados, que buscan establecer si Cáceres se encuentra a salvo o si pudo haber quedado afectado por alguno de los derrumbes y daños registrados en la región.
El terremoto tuvo una magnitud de 7,4 y se sintió con fuerza en distintas ciudades del oeste colombiano, entre ellas Cali, Quibdó y Pereira. El movimiento provocó daños en edificios y viviendas y obligó a desplegar equipos de rescate en diferentes puntos.
La situación también complicó las comunicaciones en algunas zonas, un factor que dificulta la localización de personas y el contacto entre familiares.