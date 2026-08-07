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Explosiones en Kiev tras alerta por misiles balísticos

Las autoridades informaron sobre la muerte de tres personas, entre ellas un niño, en los alrededores de la capital ucraniana. Los ataques se han intensificado a ambos lados del frente, lo que ha provocado un número cada vez mayor de víctimas civiles.

Tres personas murieron, entre ellas un niño.Tres personas murieron, entre ellas un niño.
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Una decena de explosiones se escucharon en la capital de Ucrania la madrugada de este sábado (08.08.2026) tras una alerta por misiles balísticos, reportó un periodista de la AFP.

La administración militar de Kiev había pedido poco antes a los habitantes que se dirigieran a los refugios tras activarse una "alerta aérea debido al uso de misiles balísticos".

Advertencia a los ciudadanos de Kiev

Más temprano, ataques rusos mataron a tres personas, entre ellas un niño, en los alrededores de la capital de Ucrania, informaron las autoridades locales.

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Se registraron daños en tres lugares de la localidad de Brovari, al noreste de Kiev, donde la caída de escombros dañó varios edificios, algunos de ellos residenciales, informó el jefe de la administración militar regional, Timor Tkatchenko, en Telegram.

Daños significativos en Brovari

"Tres personas murieron, entre ellas un niño. Otras tres resultaron heridas, entre ellas también un menor", agregó el funcionario, sin precisar si se trató de un ataque con drones o misiles.

Más de cuatro años después del inicio de la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022, los ataques se han intensificado a ambos lados del frente, lo que ha provocado un número cada vez mayor de víctimas civiles.

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