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Lo descubrió un empleado

Alemania: hallaron un dron explosivo cerca de avión ucraniano

Un dron hallado cerca de un avión de carga ucraniano en el aeropuerto alemán de Leipzig contenía un "artefacto explosivo", confirmaron la policía y la fiscalía tras el desvío de varios vuelos.

Policías, bomberos y un robot de desactivación de bombas participaron del operativo.Policías, bomberos y un robot de desactivación de bombas participaron del operativo.
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"Un dron que transportaba un artefacto explosivo desconocido fue descubierto por un empleado del aeropuerto" en la terminal aérea de Leipzig-Halle, indicaron las autoridades y agregaron que la policía utilizó un robot para retirar el detonador.

Police officers work in the vicinity of an Antonov cargo plane, near which a drone was found, at Leipzig/Halle Airport in Schkeuditz, Germany, August 5, 2026, after the police said explosives experts examined a drone near a runway, and after a DHL cargo aircraft hit an unknown object as it was climbing away from the airport overnight, prompting an unscheduled landing in Hanover, according to a source familiar with the incident. REUTERS/Axel Schmidt TPX IMAGES OF THE DAYEste incidente se produce mientras Alemania lleva meses alertando sobre intentos de sabotaje.

Un avión tuvo que abortar su aterrizaje programado en el aeropuerto de Leipzig-Halle y después chocó en el aire con un objeto desconocido, pero más tarde aterrizó sin contratiempos en otro lugar, confirmó el Ministerio del Interior alemán.

Avión aborta aterrizaje y sufre impacto

Pese al impacto, el avión pudo aterrizar en el aeropuerto de Hannover, a 200 km al noroeste del de Leipzig/Halle, que también es utilizado por el Ejército alemán, la OTAN y para el transporte de carga con destino a Ucrania, precisó el portavoz del ministerio, Leonard Kaminski, en rueda de prensa en Berlín.

Un avión de pasajeros procedente de Mallorca, así como varios aviones de carga que se dirigían allí, tuvieron que ser desviados a otros aeropuertos. La interrupción del tráfico aéreo "duró alrededor de dos horas" la madrugada del martes (4.08.2026) al miércoles, declaró a periodistas un portavoz del ministerio de Transporte.

A DHL cargo plane and Ukrainian Antonov cargo planes at Leipzig/Halle Airport in Schkeuditz, Germany, August 5, 2026, after the police said explosives experts examined a drone found near a runway, and after a DHL cargo aircraft hit an unknown object as it was climbing away from the airport overnight, prompting an unscheduled landing in Hanover, according to a source familiar with the incident. REUTERS/Axel Schmidt TPX IMAGES OF THE DAYAlemania y otros países europeos han observado casos de drones volando sobre lugares sensibles.

Imágenes de agencias de prensa grabadas de noche mostraron vehículos de policía, de bomberos y un robot de desactivación de bombas circulando por la pista, muy cerca de un avión de la compañía ucraniana de carga Antonov Airlines y no muy lejos de un aparato de carga alemán DHL.

Este incidente se produce mientras Alemania lleva meses alertando sobre intentos de sabotaje, desinformación y ciberataques procedentes de potencias extranjeras hostiles, sobre todo Rusia.

Mirá tambiénMónaco: investigan un ajuste de cuentas mafioso contra un magnate ucraniano sancionado por Kiev

Alemania y otros países europeos han observado casos de drones volando sobre lugares sensibles como aeropuertos, bases militares y plantas industriales.

Preocupaciones por sabotajes y ciberataques

Las autoridades de Alemania, país que apoya militarmente a Ucrania, sospechan que Rusia orquesta muchos de estos incidentes.

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