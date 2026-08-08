El Ministerio de Relaciones Exteriores de Emiratos Árabes Unidos condenó lo que calificó como un “ataque hostil iraní” contra la embarcación, que fue alcanzada mientras transitaba por el estrecho de Ormuz.
Emiratos Árabes Unidos denunció un ataque iraní contra un buque petrolero
El gobierno de Emiratos Árabes Unidos denunció que un buque de la petrolera estatal Adnoc fue alcanzado por un misil iraní mientras navegaba por el estratégico estrecho de Ormuz. No hubo víctimas. La situación profundiza la tensión en una de las principales rutas energéticas del mundo, mientras Estados Unidos rechaza el bloqueo impuesto por Teherán.
Según la denuncia oficial, el impacto no provocó víctimas entre la tripulación. El hecho fue confirmado también por Adnoc, que informó que desde el comienzo de la guerra un total de 15 de sus buques fueron atacados mientras navegaban por la estratégica vía marítima, incluidos tres durante esta misma semana.
El episodio vuelve a poner el foco sobre la seguridad de la navegación en Ormuz, un estrecho situado entre Irán y Omán que constituye una de las rutas marítimas más importantes para el transporte internacional de hidrocarburos.
Irán mantiene el bloqueo y busca cobrar por el tránsito
En paralelo a los ataques denunciados, Irán mantiene un bloqueo efectivo del estrecho de Ormuz y pretende establecer un sistema de cobro a los buques que utilicen la vía.
La medida es rechazada firmemente por Estados Unidos, que mantiene conversaciones con Omán en torno a las condiciones para una eventual gestión futura del estratégico paso marítimo.
La disputa tiene una dimensión económica de alcance global. El estrecho conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el mar Arábigo y constituye una vía fundamental para las exportaciones energéticas de los países productores de Medio Oriente.
La posibilidad de mantener abierto y seguro el tránsito por Ormuz se convirtió así en uno de los principales puntos de tensión dentro de la escalada entre Irán y sus adversarios.
Una ruta clave para el mercado energético mundial
La importancia estratégica del estrecho de Ormuz se explica por el volumen de hidrocarburos que históricamente circula por sus aguas. Antes de los ataques estadounidenses e israelíes de febrero contra el régimen iraní, alrededor de una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado comercializado a nivel mundial transitaba por esta vía.
Cualquier interrupción prolongada del tráfico marítimo puede tener consecuencias directas sobre los mercados internacionales de energía, con potencial impacto sobre los precios del petróleo y el gas y, por extensión, sobre los costos del transporte y la actividad económica global.
El nuevo ataque denunciado por Emiratos se produce, por lo tanto, en un escenario de creciente presión sobre la navegación comercial y de disputa por el control de una de las rutas energéticas más relevantes del planeta.