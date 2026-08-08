En el estrecho de Ormuz

Emiratos Árabes Unidos denunció un ataque iraní contra un buque petrolero

El gobierno de Emiratos Árabes Unidos denunció que un buque de la petrolera estatal Adnoc fue alcanzado por un misil iraní mientras navegaba por el estratégico estrecho de Ormuz. No hubo víctimas. La situación profundiza la tensión en una de las principales rutas energéticas del mundo, mientras Estados Unidos rechaza el bloqueo impuesto por Teherán.