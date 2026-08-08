El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, cuestionó este viernes al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a quien acusó de dificultar las negociaciones entre ambos países.
Lula acusó a un funcionario de Trump de obstaculizar las negociaciones con Brasil
El mandatario brasileño cuestionó el accionar del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y rechazó los argumentos utilizados por Washington para justificar nuevos aranceles a productos de su país.
Según el mandatario brasileño, Rubio habría actuado en sentido contrario a lo conversado con el presidente estadounidense, Donald Trump, y habría expresado su respaldo al candidato opositor Flávio Bolsonaro de cara a las elecciones de octubre.
Lula realizó las declaraciones durante una visita al Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe), en el estado de San Pablo. Durante su recorrido, técnicos presentaron información sobre la evolución de la deforestación en la Amazonia brasileña, con datos que muestran una disminución de las alertas.
Las críticas
Durante su intervención, Lula apuntó directamente contra el funcionario estadounidense y cuestionó su postura hacia Brasil y América Latina.
El presidente brasileño sostuvo que Rubio mantiene una posición cercana al bolsonarismo y aseguró que su accionar no coincide con las conversaciones que mantuvo con Trump. En ese sentido, recordó los encuentros que tuvo con el mandatario estadounidense en Malasia y Washington.
Según relató Lula, durante esas reuniones presentó documentación destinada a responder a las acusaciones planteadas por Estados Unidos contra Brasil y quedó a la espera de una respuesta.
El mandatario también cuestionó la participación de Rubio en el escenario político brasileño y lo señaló por respaldar a Flávio Bolsonaro, uno de los referentes de la oposición de cara a los comicios de octubre.
Argumentos ambientales
Otro de los puntos abordados por Lula estuvo relacionado con los argumentos ambientales utilizados por Estados Unidos para justificar nuevos aranceles sobre productos brasileños.
El presidente rechazó las críticas vinculadas con la protección de la Amazonia y defendió las políticas ambientales de Brasil. Como respaldo a su postura, destacó los datos presentados durante su visita al Inpe, que reflejan una caída en las alertas de deforestación en la región amazónica.
Lula también recordó una declaración realizada por Trump ante la Organización de las Naciones Unidas, en la que, según señaló, el presidente estadounidense manifestó que no creía en el cambio climático.
En este contexto, el mandatario brasileño cuestionó que los nuevos aranceles aplicados por Estados Unidos incluyeran entre sus argumentos la supuesta falta de protección de los bosques brasileños.
Recursos estratégicos
Durante su discurso, Lula también puso el foco en el potencial económico de Brasil y planteó la necesidad de que el país avance en la industrialización de sus propios recursos estratégicos.
Entre ellos mencionó las tierras raras y sostuvo que Brasil no debería limitarse a exportar sus materias primas para que sean procesadas en otros países. Su propuesta apunta a generar cadenas productivas dentro del territorio brasileño y aumentar el valor agregado de estos recursos.
Lula planteó además la creación de un fondo destinado a impulsar este proceso y señaló que los beneficios derivados de la explotación de esas riquezas deberían alcanzar a la población brasileña.
El presidente remarcó que Brasil está dispuesto a recibir capital extranjero para desarrollar las cadenas productivas vinculadas con sus recursos estratégicos. En ese sentido, aseguró que el país está abierto a la llegada de inversores interesados en participar de estos proyectos.
Las declaraciones de Lula se produjeron en un contexto de tensión entre Brasil y Estados Unidos por las diferencias comerciales, ambientales y políticas señaladas por el mandatario brasileño. Al mismo tiempo, Lula volvió a defender la posición de Brasil en materia ambiental y la necesidad de que el país tenga mayor participación en la transformación industrial de sus propios recursos.