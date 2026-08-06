Brasil acordó con el BID movilizar hasta 5.000 millones de reales, unos 1.000 millones de dólares, para reforzar las acciones de combate al crimen organizado, en el marco de la Cumbre de la Alianza para la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo celebrada en Brasilia.
Brasil firma acuerdo por 1.000 millones de dólares con el BID
El memorando de entendimiento fue suscrito por el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y el ministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil.
Brasil y BID movilizan fondos millonarios
El memorando de entendimiento fue suscrito por Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, y Wellington Lima e Silva, ministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil. Además, Brasil asumió la presidencia pro tempore de la Alianza por los próximos 12 meses.
El acuerdo contempla apoyo técnico y financiero para implementar el programa gubernamental "Brasil contra el Crimen Organizado", centrado en cuatro ejes: el fortalecimiento de las investigaciones en homicidios, la mejora de la seguridad en el sistema penitenciario, el combate a las finanzas de las organizaciones criminales y el enfrentamiento al tráfico de armas, municiones, accesorios y explosivos.
Como parte de la cooperación, el BID destinará también 2 millones de reales, unos 387.000 dólares, en asistencia técnica para reforzar las capacidades institucionales brasileñas en materia de seguridad pública.
Declaraciones de Goldfajn sobre la alianza
Goldfajn afirmó que la alianza con el Ministerio de Justicia es "un paso importante para reforzar la seguridad y combatir el crimen organizado en áreas cruciales para Brasil", y destacó que el desarrollo sostenible exige seguridad "en todas sus dimensiones".
Añadió que la presidencia brasileña de la Alianza representa una oportunidad para impulsar iniciativas regionales y fortalecer las instituciones frente al crimen organizado.
Por su parte, el ministro Wellington Lima e Silva señaló que la agenda brasileña de seguridad pública converge con los pilares de la Alianza: inteligencia, integración institucional y asfixia financiera de las organizaciones criminales.
Según el ministro, las acciones en fronteras, centros penitenciarios e investigaciones de homicidios forman parte de la misma estrategia que Brasil busca ampliar junto a sus socios de América Latina y el Caribe.
Durante la cumbre se anunció además la incorporación de la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol, a la Fuerza de Tarea de Respuesta Rápida contra la Violencia y el Crimen Organizado de la Alianza.
La iniciativa comenzará con un programa piloto en Brasil, respaldado por más de 500.000 reales, unos 97.000 dólares, en cooperación técnica, con el objetivo de evaluar su aplicación futura en otros países de la región.
La cumbre, celebrada por primera vez en Brasil, reunió a ministros y autoridades de más de 20 países de América Latina y el Caribe, así como representantes de organismos internacionales, con el propósito de fortalecer la cooperación regional frente al avance del crimen organizado transnacional.