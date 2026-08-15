Por debajo del radar, o al menos por detrás de la marea de noticias sobre el conflicto concreto en el estrecho de Ormuz, esta semana se firmó un importante acuerdo militar para esta región.
Arabia Saudita, Pakistán y Turquía: un acuerdo clave para el estrecho de Ormuz
La disputa en Medio Oriente sumó una nueva jugada de peso. El impacto en la región y el cruce de frentes.
Arabia Saudita, Pakistán y Turquía avanzaron en consonancia con la firma de un pacto que prioriza la seguridad y la defensa, ante una mayor volatilidad en la región.
El acuerdo fue sellado en la ciudad sagrada de La Meca, Arabia Saudita, una elección no casual al resaltar la religión ampliamente mayoritaria de los tres países. Allí estuvieron Mohamed bin Salmán, príncipe heredero y primer ministro saudí; Recep Tayyip Erdogan, presidente turco; y Shehbaz Sharif, primer ministro pakistaní.
El valor del acuerdo
Joaquín Bernardis, del Observatorio de Política Internacional (OPI) de la Universidad Católica de Santa Fe, habló al respecto en CyD Litoral y tituló: “Se unieron las potencias regionales”.
Remarcó que se trata de “una de las noticias que por ahí quedan tapadas por el conflicto del estrecho de Ormuz, pero que tiene mucho que ver con ello y con lo que pasó en Medio Oriente desde 2023 hasta hoy”.
Contemplando que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, no ha logrado resolver el conflicto con Irán, con pretensiones iniciales de derrocar el régimen y limitar al máximo las capacidades nucleares, este punto de encuentro tomar relevancia.
“Es algo que preocupa mucho a los países de la región”, comentó en relación el licenciado en Relaciones Internacionales.
Luego, destacó los fuertes de cada uno de los rubricantes: “Pakistán, el único país musulmán que cuenta con armas nucleares; Turquía, que es una de las potencias regionales de Eurasia; y Arabia Saudita, la potencia económica del Golfo”.
Dentro de una serie de tópicos, existe un elemento primordial de la firma: “Decidieron crear un pacto de defensa mutuo, muy similar al de la OTAN. Cualquiera de los países que sea atacado, el resto de los países debe responder en ayuda del atacado. Es como el artículo 5 de la OTAN”, explicó el especialista.
“Cada uno va a aportar su punto estratégico clave: Pakistán las armas nucleares, Arabia Saudita el poder económico y el petróleo y Turquía la industria armamentística, muy superior a la del resto”, sumó Bernardis.
¿Puede perdurar en el tiempo?
A diferencia de otros bloques regionales, sean económicos o militares, este acuerdo cuenta con tres países que no comparten ningún tipo de frontera e incluso se podrían englobar en tres subregiones: Eurasia, Medio Oriente y Asia del Sur. Las capitales menos distantes son Riad y Ankara, separadas por 2,642 km.
Ante la duda de la fortaleza a través del tiempo de las firmas, Bernardis indica que cree que sí puede perdurar.
“Medio Oriente tiene una particularidad y es que toma la política internacional de una manera muy distinta a la que vemos nosotros. A diferencia de nosotros que utilizamos mucho el derecho internacional y la ayuda humanitaria, en Medio Oriente usan el poder y la defensa”, explicó en referencia.
En ese sentido, agregó que “viendo el actuar de Israel e Irán en los últimos meses, les preocupa quedarse en un segundo plano, perder poder e influencia regional. Además de que huelen que a Estados Unidos le está costando resolver el estrecho de Ormuz”.
Bernardis plantea otras preguntas por fuera de la estabilidad propia del acuerdo: “Una vez que se resuelva el estrecho de Ormuz, ¿qué pasará con el resto de países? ¿en qué situación quedarán?”.