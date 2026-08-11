El Cuarto Tribunal Penal de Damasco, Siria, condenó en ausencia a Bashar Al‑Assad a la pena de muerte por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil iniciada en 2011, conflicto que dejó cerca de medio millón de muertos.
Condenaron a muerte en Siria al ex presidente Bashar Al‑Assad, refugiado en Rusia
La justicia siria emitió su primer veredicto contra el exmandatario, acusado de crímenes atroces durante el conflicto que devastó al país desde 2011.
La sentencia es la primera dictada contra Al‑Assad bajo las autoridades de transición, que desde 2026 comenzaron a juzgar, presencialmente y en ausencia, a figuras del antiguo gobierno sirio.
Atef Najib, clave en la represión de Daraa
Junto al exdictador, el tribunal condenó a muerte a Atef Najib, primo materno de Assad, acusado de haber liderado la represión en la provincia meridional de Daraa, episodio que desencadenó el levantamiento y luego la guerra civil, informaron Euronews y France 24.
Durante la audiencia, Najib permaneció dentro de una jaula y vestido con uniforme a rayas de prisionero mientras el juez leía la sentencia, bajo fuertes medidas de seguridad.
Najib, exgeneral de brigada y entonces responsable de la rama de Seguridad Política en Daraa en 2011, fue uno de los altos cargos de mayor rango en ser juzgado. El tribunal resaltó la ejecución intencionada de menores de 15 años y las torturas que resultaron en muertes como parte de los cargos.
Fuga de Al-Assad a Rusia
Según el expediente judicial, Al‑Assad y su hermano Maher huyeron a Rusia después de que insurgentes entraran en Damasco en diciembre de 2024.
Además de Bashar Al‑Assad y Atef Najib, la sentencia incluyó la pena capital para siete exjerarcas del derrocado régimen: Maher al‑Assad, Fahd al‑Freij, Muhammad Ayoush, Louay al‑Ali, Qusay Mahyoub, Wafiq Nasser y Talal al‑Asimi, todos ellos prófugos, según la agencia oficial siria Saná.
A la audiencia asistieron el fiscal general Hasan al Turbeh; el jefe de la Comisión de Justicia Transicional, Abdulbaset Abdullatif; representantes de organizaciones jurídicas y humanitarias internacionales; y familiares de las víctimas.