El Departamento de Estado de Estados Unidos, encargado de su política exterior y diplomacia, compartió este martes un contundente video en el cual repasa una serie de episodios ocurridos en el Hemisferio Occidental desde su perspectiva.
“Potencia imperial” y “dominio regional”: las bases explícitas de Estados Unidos para América
Washington compartió un contundente video repasando su influencia en el Hemisferio Occidental durante los últimos 200 años. El rol de Trump y sus aliados regionales.
A lo largo de cinco minutos, parten desde la gestión del presidente James Monroe, en la cual se estableció la doctrina no escrita que lleva su nombre, hasta lo que ha caracterizado la segunda presidencia de Donald Trump en su relación con los países de todo el continente americano.
“Los continentes americanos, por la condición libre e independiente que han asumido y mantenido, no deben ser considerados de ahora en adelante como sujetos de futura colonización por parte de ninguna potencia europea”, había expresado Monroe ante el Congreso en el marco de intentos europeos de retomar parte del control en colonias o ex colonias.
Conceptos del pasado revalorizados
“El dominio estadounidense en el Hemisferio Occidental nunca volverá a ser cuestionado”, afirma el texto de la publicación, limpiando de dudas las pretensiones de la Casa Blanca actualmente.
En lo que parece ser una consolidación de otro concepto, el de las zonas de influencia junto a Rusia y China, Estados Unidos pisa firme en la región y pone en alto la intención de una hegemonía desde Alaska hasta el pasaje de Drake.
Tras los procesos revolucionarios en el continente, el video, con protagonismo del embajador estadounidense en Panamá Kevin Marino Cabrera, destaca que “Estados Unidos percibía una oportunidad para establecer un nuevo orden”
En relación a los episodios posteriores a la gestión Monroe, la voz en off del video indica: “Los Estados Unidos, que aún eran una joven nación de frontera, se posicionaron como la potencia preeminente en el Nuevo Mundo y sentaron las bases para siglos de política exterior estadounidense en nuestro hemisferio”.
Luego se cita al Secretario de Estado Richard Olney en 1895, quien “invocó la doctrina, declarando que los Estados Unidos eran prácticamente soberanos sobre el hemisferio occidental y exigió que los extranjeros se sometieran al arbitraje estadounidense. Él había redefinido la doctrina. Ya no era solo una advertencia; ahora era un reclamo de primacía regional”.
“Los Estados Unidos expulsaron a España de Cuba, se apoderaron de Puerto Rico y entraron en el escenario mundial como una auténtica potencia imperial con dominio sobre el Caribe”, comenta sobre 1898, con ciertas referencias a las estrategias actuales de buscar un “Delcy Rodríguez” para La Habana.
También aluden a la aplicación de dicha doctrina por parte de Ronald Reagan en sus disputas ante la Unión Soviética en Cuba y Nicaragua, agregando que “avanzando rápidamente hacia la era moderna, la doctrina ha encontrado a su último defensor en el presidente Trump”.
Mapa de los países del Escudo de las Américas o que sus actuales gestiones han manifestado un apoyo directo a Donald Trump en Latinoamérica
El escenario actual de Trump
“Lo que comenzó como una advertencia a las potencias europeas evolucionó hasta convertirse en un marco para el dominio regional, uno que sigue siendo la piedra angular de la estrategia estadounidense en el hemisferio hoy en día”, defiende la voz del locutor en el video Departamento de Estado.
Sobre el trumpismo, pone en valor la Operación Resolución Absoluta (Operation Absolute Resolve) en la que sus Fuerzas Armadas capturaron a Nicolás Maduro en Venezuela, definiéndola como “una señal resonante a todo el hemisferio”.
Esta señal ya la han captado e incluso buscan aprovecharse gran parte de los gobiernos de turno en una resonante cifra de países, a excepción de los que cuentan con mayor peso propio y, casualmente, mandatarios opuestos: Brasil, Canadá y México.
El Escudo de las Américas (Shield of the Americas) es una de las organizaciones que engloba a estos líderes, con la particularidad de que algunos se han sumado a la línea Trump luego del encuentro en Florida y otros podrían salirse con un simple cambio de gestión.
A la cumbre inaugural asistieron, junto al anfitrión, Javier Milei, presidente de Argentina; Rodrigo Paz, presidente de Bolivia; Rodrigo Chaves, presidente de Costa Rica; Daniel Noboa, presidente de Ecuador; Nayib Bukele, presidente de El Salvador; Irfaan Ali, presidente de Guyana; Nasry Asfura, presidente de Honduras; José Raúl Mulino, presidente de Panamá; Santiago Peña, presidente de Paraguay; Luis Abinader, presidente de República Dominicana; y Kamla Persad-Bissessar, primera ministra de Trinidad y Tobago.
Recientemente, cada uno con sus propias características, se han sumado Keiko Fujimori de Perú y Abelardo de la Espriella de Colombia. Si uno se pone más riguroso, la propia sucesora de Nicolás Maduro se sumaría a la lista.
Este escudo oficial sirve como especie de trinchera para un Trump que hacia el oeste sólo observó, e incluso intervino con exploraciones no habilitadas, sobre Groenlandia. La OTAN y su relación con la Unión Europea se ha ido debilitando, como también la presión sobre Vladimir Putin.
Con otra estrategia y escenario, la situación con China también le estaría brindando ciertas licencias con tópicos como Taiwán.
El petróleo de Venezuela, Cuba y Guyana; junto el posicionamiento de bases militares en el Cono Sur y en el “patio trasero” del litio y sumado al interés sobre posibles rutas comerciales árticas en el otro extremo, son sólo tres patas de las pretensiones estadounidenses.
La “validación” internacional que pretende explotar Trump con sus acercamientos y beneficios para los presidentes “amigos” se puede ejemplificar con los rotundos posicionamientos de Milei y de la Espriella en discusiones como las de Medio Oriente.