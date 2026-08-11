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Crisis institucional en la FIFA

Trump respaldó a Infantino y advirtió: “Sería un terrible error reemplazarlo”

El presidente de Estados Unidos defendió al titular de la FIFA en medio de la crisis por el fallido proyecto Forward Enterprise y destacó su gestión durante el Mundial 2026.

Donald Trump defendió públicamente a Gianni Infantino en medio de la crisis institucional de la FIFA. Foto: ReutersDonald Trump defendió públicamente a Gianni Infantino en medio de la crisis institucional de la FIFA. Foto: Reuters
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Donald Trump salió públicamente en defensa de Gianni Infantino en medio de la crisis institucional que atraviesa la FIFA por el fallido proyecto que buscaba incorporar capitales privados a los derechos comerciales de sus principales competencias.

El presidente de Estados Unidos utilizó su cuenta de Truth Social para respaldar al dirigente suizo y advirtió que la entidad cometería “un terrible error” si considerara reemplazarlo.

El fuerte respaldo de Trump

“Es fantástico”, escribió Trump sobre Infantino, a quien además atribuyó un papel central en la organización del Mundial 2026 disputado en Estados Unidos, Canadá y México.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 U.S. President Donald Trump and FIFA President Gianni Infantino during the trophy presentation after the match REUTERS/Dylan MartinezInfantino retiró el proyecto Forward Enterprise tras el rechazo de varias confederaciones. Foto: Reuters

El mandatario aseguró que el dirigente acaba de presidir “el Mundial más exitoso” y sostuvo que, sin él, la competencia “nunca volverá a ser tan exitosa o rentable”.

El vínculo entre ambos se fortaleció durante la organización del torneo. Trump estuvo junto a Infantino en la final y ambos realizaron numerosos actos públicos vinculados con la Copa del Mundo.

Una FIFA bajo presión

El respaldo llega mientras Infantino enfrenta fuertes cuestionamientos por FIFA Forward Enterprise, el proyecto que proponía vender una participación del 20% de los derechos comerciales del Mundial a inversores privados por unos 4.200 millones de dólares.

La iniciativa generó un rechazo abierto de UEFA, Concacaf y la Confederación Asiática de Fútbol, que cuestionaron la falta de consulta, transparencia y procedimientos institucionales durante la elaboración del proyecto.

La presión obligó a Infantino a retirar la propuesta, aunque las críticas continuaron incluso después de que el presidente de la FIFA reconociera errores y pidiera disculpas.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 U.S. President Donald Trump and FIFA President Gianni Infantino during the trophy presentation after the match REUTERS/Dylan MartinezTrump respaldó a Infantino y advirtió: “Sería un terrible error reemplazarlo”. Foto: Reuters

Las críticas de las confederaciones

Concacaf sostuvo que la iniciativa había avanzado “fuera de todo marco de gobernanza establecido” y reclamó que se revisen responsabilidades dentro de la conducción de la FIFA.

UEFA y AFC también endurecieron sus posiciones y exigieron garantías para impedir nuevos intentos de incorporar capital privado a las principales competiciones de selecciones.

El conflicto abrió además una discusión sobre el liderazgo de Infantino, que preside la FIFA desde 2016 y deberá buscar respaldo de las asociaciones miembro si pretende continuar en el cargo.

Apoyos para Infantino

A pesar de los cuestionamientos, el dirigente mantiene respaldo en otras regiones. Confederaciones de Sudamérica y África expresaron apoyo a su gestión, mientras algunas federaciones nacionales también se pronunciaron públicamente a su favor.

La intervención de Trump suma ahora un apoyo político de alto impacto en momentos en que el presidente de la FIFA enfrenta su mayor crisis desde que llegó al cargo.

El próximo Congreso de la FIFA está previsto para marzo de 2027 y será una instancia clave dentro del escenario institucional abierto tras la retirada del proyecto Forward Enterprise.

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