La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol rechazó el pedido de disculpas enviado por la FIFA y ratificó sus cuestionamientos al proyecto que buscaba incorporar capitales privados a los negocios comerciales de los principales torneos.
La UEFA rechazó las disculpas de la FIFA y mantuvo sus críticas a Infantino
La entidad europea sostuvo que el pedido de disculpas no modifica su postura y reclamó garantías para impedir nuevos intentos de privatizar las principales competiciones.
La respuesta fue difundida mediante un comunicado enviado a distintos medios europeos, luego de que Gianni Infantino reconociera errores en la elaboración y comunicación de la iniciativa FIFA Forward Enterprise.
La respuesta de la UEFA
“El anuncio de que algunas personas empleadas por el presidente de la FIFA están de acuerdo con él no cambia nada”, expresó la organización continental.
La UEFA también recordó que sus federaciones habían establecido condiciones concretas para volver a participar en las competiciones organizadas por la FIFA.
“Las asociaciones de la UEFA fueron muy claras respecto a las condiciones vinculadas a su no participación”, señaló el comunicado.
Las condiciones planteadas
La primera exigencia es el retiro definitivo de las propuestas destinadas a privatizar los principales torneos internacionales.
La segunda consiste en obtener garantías de que no se impulsarán nuevamente iniciativas similares. La UEFA volvió a expresar así su desconfianza hacia la conducción de Infantino.
El organismo europeo sostuvo que esos proyectos podrían “desfigurar el juego” y alterar el modelo de organización de las competiciones internacionales.
Las disculpas de la FIFA
La FIFA pidió disculpas este jueves durante una reunión de emergencia celebrada en Rabat, Marruecos.
La entidad reconoció errores en el diseño y la presentación del proyecto, aunque advirtió que defenderá su “integridad, buen gobierno y debido proceso” frente a nuevas críticas.
El plan pretendía captar hasta 4.200 millones de dólares mediante la venta de una participación minoritaria a fondos privados.
El proyecto retirado
La propuesta partía de una valuación inicial cercana a los 20.000 millones de dólares. La FIFA mantendría la mayoría accionaria y el control de las decisiones deportivas.
Sin embargo, el rechazo de federaciones, confederaciones, futbolistas y otros actores del fútbol internacional obligó a Infantino a retirar la iniciativa pocos días después de presentarla.
La UEFA mantuvo sus advertencias y condicionó cualquier acercamiento a la eliminación definitiva del proyecto y a la presentación de garantías institucionales.