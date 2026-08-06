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La UEFA rechazó las disculpas de la FIFA y mantuvo sus críticas a Infantino

La entidad europea sostuvo que el pedido de disculpas no modifica su postura y reclamó garantías para impedir nuevos intentos de privatizar las principales competiciones.

La UEFA ratificó sus críticas al liderazgo de Gianni Infantino al frente de la FIFA. Foto: ReutersLa UEFA ratificó sus críticas al liderazgo de Gianni Infantino al frente de la FIFA. Foto: Reuters
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La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol rechazó el pedido de disculpas enviado por la FIFA y ratificó sus cuestionamientos al proyecto que buscaba incorporar capitales privados a los negocios comerciales de los principales torneos.

La respuesta fue difundida mediante un comunicado enviado a distintos medios europeos, luego de que Gianni Infantino reconociera errores en la elaboración y comunicación de la iniciativa FIFA Forward Enterprise.

La respuesta de la UEFA

“El anuncio de que algunas personas empleadas por el presidente de la FIFA están de acuerdo con él no cambia nada”, expresó la organización continental.

FIFA and UEFA logos and silhouettes of people are seen in this illustration taken July 30, 2026. REUTERS/Dado Ruvic/IllustrationLa UEFA ratificó sus críticas al liderazgo de Gianni Infantino al frente de la FIFA. Foto: Reuters

La UEFA también recordó que sus federaciones habían establecido condiciones concretas para volver a participar en las competiciones organizadas por la FIFA.

“Las asociaciones de la UEFA fueron muy claras respecto a las condiciones vinculadas a su no participación”, señaló el comunicado.

FILE PHOTO: Soccer Football - 50th Ordinary UEFA Congress - Brussels Expo, Brussels, Belgium - February 12, 2026 FIFA president Gianni Infantino speaks during the event REUTERS/Benoit Tessier/File PhotoLa FIFA pidió disculpas por los errores cometidos con el proyecto Forward Enterprise. Foto: Reuters

Las condiciones planteadas

La primera exigencia es el retiro definitivo de las propuestas destinadas a privatizar los principales torneos internacionales.

La segunda consiste en obtener garantías de que no se impulsarán nuevamente iniciativas similares. La UEFA volvió a expresar así su desconfianza hacia la conducción de Infantino.

El organismo europeo sostuvo que esos proyectos podrían “desfigurar el juego” y alterar el modelo de organización de las competiciones internacionales.

FILE PHOTO: Soccer Football - 49th UEFA Ordinary Congress - Sava Congress Centar, Belgrade, Serbia - April 3, 2025 FIFA President Gianni Infantino and UEFA President Aleksander Ceferin during the congress REUTERS/Zorana Jevtic/File PhotoEl plan buscaba recaudar hasta 4.200 millones de dólares mediante capitales privados. Foto: Reuters

Las disculpas de la FIFA

La FIFA pidió disculpas este jueves durante una reunión de emergencia celebrada en Rabat, Marruecos.

La entidad reconoció errores en el diseño y la presentación del proyecto, aunque advirtió que defenderá su “integridad, buen gobierno y debido proceso” frente a nuevas críticas.

El plan pretendía captar hasta 4.200 millones de dólares mediante la venta de una participación minoritaria a fondos privados.

El proyecto retirado

La propuesta partía de una valuación inicial cercana a los 20.000 millones de dólares. La FIFA mantendría la mayoría accionaria y el control de las decisiones deportivas.

Sin embargo, el rechazo de federaciones, confederaciones, futbolistas y otros actores del fútbol internacional obligó a Infantino a retirar la iniciativa pocos días después de presentarla.

La UEFA mantuvo sus advertencias y condicionó cualquier acercamiento a la eliminación definitiva del proyecto y a la presentación de garantías institucionales.

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