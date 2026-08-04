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Infantino recibió el respaldo de destacados dirigentes del fútbol africano

El comité ejecutivo de la CAF se reúne el jueves para discutir el plan abandonado de 4.200 millones de dólares para la organización de derechos comerciales. Cinco influyentes dirigentes del fútbol africano emitieron comunicados en apoyo a Infantino tras su retirada de la venta de su participación en los ingresos del Mundial.

Muchas federaciones africanas dependen en gran medida de los fondos de la FIFA.Muchas federaciones africanas dependen en gran medida de los fondos de la FIFA.
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Destacados dirigentes del fútbol africano han enviado mensajes de apoyo al asediado presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien busca el respaldo de los 54 miembros del continente en un intento por conservar su puesto.

Cinco de los líderes futbolísticos más influyentes del continente han emitido comunicados en los que ofrecen su apoyo a Infantino y, al mismo tiempo, celebran la decisión de abandonar su controvertido plan de vender una participación en los futuros ingresos de la Copa del Mundo.

Reunión clave de la CAF

Sus mensajes se produjeron antes de la reunión del comité ejecutivo de la Confederación Africana de Fútbol que tendrá lugar el jueves, en la que debatirán el plan abandonado para recaudar 4.200 millones de dólares de un nuevo organismo de derechos comerciales.

FILE PHOTO: Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - Norway v England - Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - July 11, 2026 FIFA President Gianni Infantino in the stands before the match REUTERS/Dylan Martinez/File PhotoLos países africanos contribuyeron al éxito electoral de Infantino en 2016.

Mientras que Asia, Europa y la CONCACAF, que dirige el fútbol en Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, declararon durante el fin de semana haber perdido la confianza en el liderazgo de Infantino, la CAF ha mantenido su postura, ofreciéndole a Infantino la esperanza de poder contar con el apoyo de sus numerosos miembros mientras busca conservar el poder en las elecciones presidenciales de la FIFA del próximo mes de marzo.

La CAF solo emitió un comunicado. El miércoles pasado anunció que estudiaría la iniciativa FIFA Forward Enterprise de Infantino, pero este abandonó el proyecto el

Sigue siendo un punto en la agenda de la reunión de la CAF, aunque no hay garantía de que el organismo rector del fútbol africano tome alguna postura sobre el futuro de Infantino.

Sin embargo, destacados miembros del comité afirman que respaldan a Infantino, entre ellos el vicepresidente de la CAF, Fouzi Lekjaa, de Marruecos, y sus compañeros del Consejo de la FIFA, Hany Abo Rida (Egipto), Hamidou Djibrilla (Níger) y Ahmed Yhaya (Mauritania).

También ha habido una declaración de apoyo de Veron Mosengo-Omba, recientemente elegido presidente de la federación de fútbol de la República Democrática del Congo y ex secretario general de la CAF, que estudió en la universidad en Suiza con Infantino.

Todos publicaron mensajes con una redacción similar, dando la bienvenida a la decisión de Infantino de abandonar el proyecto antes de elogiarlo y expresarle su apoyo.

Importancia del apoyo financiero

Los países africanos contribuyeron al éxito electoral de Infantino en 2016 gracias a sus promesas de duplicar con creces los fondos para el desarrollo destinados a las asociaciones miembro de la FIFA.

Es esta generosidad la que ha contribuido a que siga siendo popular entre los miembros africanos, muchos de los cuales tienen dificultades económicas y ahora dependen en gran medida del dinero de la FIFA para competir.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 U.S. President Donald Trump and FIFA President Gianni Infantino during the trophy presentation after the match REUTERS/Dylan MartinezInfantino y Donald Trump. Archivo.

«Nuestro problema es cómo conseguir financiación. Ahora mismo no tenemos patrocinadores. ¿Cómo vamos a competir? Las naciones más ricas pueden entrenar jugadores, tienen infraestructura y equipamiento, y no es casualidad que consigan buenos resultados. La mayoría de los países europeos no tienen estos problemas», declaró Saïd Ali Athouman, presidente de la Federación de Fútbol de Comoras.

Mirá tambiénGales retiró su apoyo a la reelección de Infantino tras el fallido plan comercial de la FIFA

«Nuestro gobierno no es capaz de garantizar el suministro de material médico en los hospitales y, al mismo tiempo, atender al fútbol. Malawi necesita dinero. Malawi necesita estadios», añadió Fleetwood Haiya, presidente de la Asociación de Fútbol de Malawi.

La financiación básica de la FIFA garantiza a cada una de sus 211 asociaciones miembro 8 millones de dólares en un ciclo de cuatro años, además de que la CAF también ofrece ahora

Donaciones y subvenciones

La idea de conceder subvenciones a las asociaciones miembro fue propuesta por primera vez por el predecesor de Infantino, Sepp Blatter, cuando se presentó a las elecciones contra Lennart Johansson en 1998, y ganó con el apoyo de la mayoría de los países africanos, que nunca antes habían recibido ayuda financiera del organismo rector del fútbol mundial, a pesar de que la CAF respaldó formalmente al sueco, que entonces era presidente de la UEFA.

Infantino continuó con la idea de Blatter, aunque la rebautizó como Proyecto Gol a FIFA Forward, e incrementó exponencialmente el presupuesto.

Motsepe se deshizo en elogios hacia Infantino días antes de que estallara el escándalo de la venta de jugadores para el Mundial.

«Personalmente apoyo a Gianni Infantino», dijo. «No es solo un buen amigo. Es un amigo leal. Es leal a África. Vengo de un entorno donde, cuando alguien te ha sido leal, jamás lo traicionas».

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