Fútbol

Infantino recibió el respaldo de destacados dirigentes del fútbol africano

El comité ejecutivo de la CAF se reúne el jueves para discutir el plan abandonado de 4.200 millones de dólares para la organización de derechos comerciales. Cinco influyentes dirigentes del fútbol africano emitieron comunicados en apoyo a Infantino tras su retirada de la venta de su participación en los ingresos del Mundial.