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Gales retiró su apoyo a la reelección de Infantino tras el fallido plan comercial de la FIFA

La federación galesa cuestionó el liderazgo y la gobernanza del organismo. La decisión llegó después de que la FIFA frenara su proyecto para incorporar inversores privados.

Gianni Infantino buscará renovar su mandato como presidente de la FIFA en 2027. Foto: ReutersGianni Infantino buscará renovar su mandato como presidente de la FIFA en 2027. Foto: Reuters
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Gianni Infantino recibió el primer rechazo formal a su intención de continuar como presidente de la FIFA entre 2027 y 2031. La Asociación de Fútbol de Gales anunció que no respaldará su candidatura y reclamó una revisión del liderazgo del organismo.

La decisión se produjo después de que la FIFA retirara el proyecto destinado a concentrar sus principales negocios comerciales en una empresa abierta al ingreso de inversores privados.

Las críticas de Gales

La federación galesa fundamentó su postura en supuestos “fallos en materia de buen gobierno, proceso y liderazgo”. También cuestionó la gestión de las partes interesadas, la comunicación y el criterio de la conducción.

A silhouette depicting FIFA President Gianni Infantino is seen next to the UEFA logo in this illustration taken July 30, 2026. REUTERS/Dado Ruvic/IllustrationLa Asociación de Gales cuestionó la gestión, el liderazgo y la gobernanza del organismo. Foto: Reuters

Infantino ha perdido la confianza para seguir al frente del fútbol mundial”, señaló la entidad. Además, sostuvo que la FIFA debe colocar los intereses deportivos por encima de cualquier otra consideración.

El plan que frenó la FIFA

La iniciativa contemplaba la creación de FIFA Forward Enterprise, una compañía que reuniría los derechos de televisión, los patrocinios, la venta de entradas, las licencias comerciales y la organización de los principales torneos.

El proyecto también permitía el ingreso de capital privado. La propuesta generó un fuerte rechazo dentro de la UEFA y finalmente fue retirada por la FIFA.

FILE PHOTO: Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - FIFA World Cup 2026 Draw - John F. Kennedy Center for the Performing Arts, Washington, D.C., U.S. - December 5, 2025 FIFA President Gianni Infantino arrives on the red carpet ahead of the FIFA World Cup 2026 Draw REUTERS/Brian Snyder/File PhotoLa FIFA retiró el proyecto que permitía incorporar capital privado a sus negocios comerciales. Foto: Reuters

Gales había acompañado la postura de las federaciones europeas y reclamó una revisión amplia de la gobernanza del organismo internacional.

La reelección de Infantino

Infantino buscará renovar su mandato durante el Congreso de la FIFA previsto para 2027. El dirigente conduce el organismo desde 2016 y necesita reunir el respaldo de las federaciones nacionales.

La decisión de Gales abrió el primer frente público contra su continuidad. Desde Europa comenzaron a analizar alternativas para presentar una candidatura opositora.

Los posibles candidatos

Entre los nombres mencionados aparecen Nasser Al Khelaifi, presidente del París Saint-Germain; Salman bin Ibrahim Al-Khalifa, titular de la Confederación Asiática; y Victor Montagliani, presidente de la Concacaf.

La UEFA buscaría consensuar un candidato con respaldo suficiente antes de la elección. La definición dependerá de las negociaciones entre las confederaciones y las asociaciones nacionales durante los próximos meses.

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