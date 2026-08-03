Gianni Infantino recibió el primer rechazo formal a su intención de continuar como presidente de la FIFA entre 2027 y 2031. La Asociación de Fútbol de Gales anunció que no respaldará su candidatura y reclamó una revisión del liderazgo del organismo.
Gales retiró su apoyo a la reelección de Infantino tras el fallido plan comercial de la FIFA
La federación galesa cuestionó el liderazgo y la gobernanza del organismo. La decisión llegó después de que la FIFA frenara su proyecto para incorporar inversores privados.
La decisión se produjo después de que la FIFA retirara el proyecto destinado a concentrar sus principales negocios comerciales en una empresa abierta al ingreso de inversores privados.
Las críticas de Gales
La federación galesa fundamentó su postura en supuestos “fallos en materia de buen gobierno, proceso y liderazgo”. También cuestionó la gestión de las partes interesadas, la comunicación y el criterio de la conducción.
“Infantino ha perdido la confianza para seguir al frente del fútbol mundial”, señaló la entidad. Además, sostuvo que la FIFA debe colocar los intereses deportivos por encima de cualquier otra consideración.
El plan que frenó la FIFA
La iniciativa contemplaba la creación de FIFA Forward Enterprise, una compañía que reuniría los derechos de televisión, los patrocinios, la venta de entradas, las licencias comerciales y la organización de los principales torneos.
El proyecto también permitía el ingreso de capital privado. La propuesta generó un fuerte rechazo dentro de la UEFA y finalmente fue retirada por la FIFA.
Gales había acompañado la postura de las federaciones europeas y reclamó una revisión amplia de la gobernanza del organismo internacional.
La reelección de Infantino
Infantino buscará renovar su mandato durante el Congreso de la FIFA previsto para 2027. El dirigente conduce el organismo desde 2016 y necesita reunir el respaldo de las federaciones nacionales.
La decisión de Gales abrió el primer frente público contra su continuidad. Desde Europa comenzaron a analizar alternativas para presentar una candidatura opositora.
Los posibles candidatos
Entre los nombres mencionados aparecen Nasser Al Khelaifi, presidente del París Saint-Germain; Salman bin Ibrahim Al-Khalifa, titular de la Confederación Asiática; y Victor Montagliani, presidente de la Concacaf.
La UEFA buscaría consensuar un candidato con respaldo suficiente antes de la elección. La definición dependerá de las negociaciones entre las confederaciones y las asociaciones nacionales durante los próximos meses.