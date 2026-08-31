El Índice Compuesto Coincidente de Actividad Económica de Argentina (ICA-ARG) presentó en julio una variación mensual del -0,6% e interanual del -1,2%. Así lo expone el nuevo informe del Centro de Investigación del Ciclo Económico.
La actividad económica nacional registró una variación mensual del -0,6%
El informe que elaboran las Bolsas de Comercio de Santa Fe y Rosario reveló que salarios privados, construcción, patentamientos e industria marcaron la baja del período, apenas atenuado por la recaudación nacional y el sector agroindustrial.
“La mejora del ICA-ARG en el inicio de 2026”, traccionada por agro, energía y minería, “provino de un repunte de la industria y la construcción. Sin embargo, el deterioro reciente de estos, claves en la generación de empleo, afectaron a diversas variables, lo que se refleja en una nueva caída de la actividad agregada”.
Salarios privados, construcción, patentamientos e industria marcaron la baja del período, apenas atenuado por la recaudación nacional y el sector agroindustrial.
Los indicadores del ciclo
Dos de los diez indicadores presentaron tasas mensuales positivas, mientras que las restantes tuvieron desempeño negativo. La serie del sector agrícola marcó un incremento mensual en julio del 0,4% y un significativo 18,6% por encima de igual mes del año pasado.
El índice de producción industrial muestra una caída del -0,6% mensual en julio y se ubica un 0,5% por debajo de la medición de julio de 2025. Al interior de las ramas la heterogeneidad sectorial se acentúa.
Algunas ramas fabriles se ubican en torno a máximos históricos (alimentos y bebidas, refinación de petróleo, productos químicos) o se recuperan lentamente desde niveles deprimidos (metálicas básicas, automotores, muebles y colchones). Otras no logran un repunte (maquinarias y equipos, textiles, prendas de vestir, caucho y plásticos, productos metálicos y envases).
Por el lado de las obras, los números ni son mejores. La actividad de la construcción, “en julio presenta una merma del 2,3% respecto a junio, mientras la variación interanual se ubicó en un -2,9%. En las últimas mediciones se observa un contraste importante con relación al desempeño que tuvo el indicador a comienzos de año”.
Las importaciones totales de bienes se encuentran en baja desde comienzos de 2025, que se acentuó en la última medición, con una merma del 1,4%. La comparación contra julio del año pasado da cuenta de una contracción del 3,3% en los últimos doce meses.
Las ventas minoristas interrumpieron el repunte observado en meses previos; los analistas estiman una caída del 0,7% mensual en julio y una merma del 2,7% interanual.
Los patentamientos de vehículos nuevos presentan un deterioro de 3,6% en el séptimo mes del año y del 20,5% en la comparación contra julio del 2025. Así, el indicador mantiene un escenario de caída desde mayo del año pasado.
La recaudación total del gobierno nacional evidenció una suba mensual del 0,6% en la última medición y configura una silueta de recuperación leve desde finales de 2025.
Durante julio los factores determinantes provienen de un buen desempeño de la recaudación por impuestos al comercio exterior (DGA) y por impuesto al valor agregado (IVA). Sin embargo, la variación interanual continúa negativa, con una caída del 2,0% en los últimos doce meses.
“El número de asalariados privados registrados permanece en contracción, acumulando quince meses consecutivos de variaciones mensuales negativas. Durante julio se estima una caída mensual del 0,1% y una contracción interanual del 1,9%”.
Además, el informe reporta una nueva caída mensual de la remuneración bruta total de los empleados privados registrados, del 2,1% en julio. Así, en relación con igual mes del año pasado, el indicador se ubica un 6,4% por debajo.
A la espera del petróleo y la minería
Sólo dos de los diez sectores de la economía en base a los cuales se elabora el Índice Compuesto de la Actividad Económica Argentina, mostraron un desempeño positivo en julio. El Índice de Difusión de Series Coincidentes se ubica en un 33,9% y da cuenta de las dificultades que encuentran los diversos sectores para consolidar una recuperación sostenida.
“El desempeño del agro, junto a los indicios provenientes de una recuperación incipiente en la recaudación nacional dejan abierta las posibilidades de observar mejoras en los próximos meses”, señala el reporte de los analistas de las Bolsas de Comercio de Santa Fe y Rosario.
A mediano plazo, se espera también que el desarrollo de las actividades de energía, petróleo y minería, continúen con un aporte positivo.