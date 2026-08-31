Boletín Oficial

¿Cuánto aumentan los salario de los empleados públicos nacionales desde septiembre?

El Gobierno homologó el acuerdo salarial para el personal de la Administración Pública Nacional. El incremento será de 1,90% en septiembre, 1,80% en octubre, 1,60% en noviembre y 1,50% en diciembre. Además, se estableció una suma extraordinaria de $80.000 que se pagará por única vez en diciembre.