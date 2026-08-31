A partir del 1 de septiembre de 2026 comenzará a aplicarse un nuevo esquema de aumentos para los trabajadores de la Administración Pública Nacional. El Gobierno homologó mediante el Decreto 832/2026 el acuerdo alcanzado el 25 de agosto en el marco de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional.
¿Cuánto aumentan los salario de los empleados públicos nacionales desde septiembre?
El Gobierno homologó el acuerdo salarial para el personal de la Administración Pública Nacional. El incremento será de 1,90% en septiembre, 1,80% en octubre, 1,60% en noviembre y 1,50% en diciembre. Además, se estableció una suma extraordinaria de $80.000 que se pagará por única vez en diciembre.
La actualización contempla cuatro incrementos consecutivos durante los últimos cuatro meses del año. El primero será del 1,90% desde septiembre, seguido por aumentos del 1,80% en octubre, 1,60% en noviembre y 1,50% en diciembre.
La medida alcanza al personal permanente y no permanente comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo General de la Administración Pública Nacional. El decreto fue publicado este lunes 31 de agosto en el Boletín Oficial y establece también cambios en determinados adicionales, viáticos, becas y remuneraciones de residentes nacionales.
¿Cuánto aumentan los salarios de los empleados públicos?
El acuerdo establece una actualización escalonada que se aplicará sobre las remuneraciones mensuales normales, habituales, regulares y permanentes vigentes al cierre de cada mes anterior.
El primer aumento será del 1,90% a partir del 1° de septiembre de 2026. El cálculo se realizará tomando como referencia las remuneraciones vigentes al 31 de agosto.
Luego habrá tres actualizaciones adicionales:
Septiembre: aumento del 1,90%.
Octubre: aumento del 1,80%.
Noviembre: aumento del 1,60%.
Diciembre: aumento del 1,50%.
La particularidad del esquema es que cada porcentaje se aplica sobre las remuneraciones correspondientes al mes inmediatamente anterior. Es decir, el 1,80% de octubre se calculará sobre los valores vigentes al 30 de septiembre; el 1,60% de noviembre, sobre los de octubre; y el 1,50% de diciembre, sobre los de noviembre.
Por eso, los porcentajes no deben simplemente sumarse como si fueran un único aumento anual. Al tratarse de actualizaciones sucesivas, el efecto acumulado es ligeramente superior al 6,8% nominal.
¿A quiénes alcanza el aumento?
El Decreto 832/2026 establece que los incrementos corresponden al personal permanente y no permanente incluido en el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, homologado por el Decreto 214/2006 y sus modificatorios.
Esto significa que la medida está dirigida al ámbito de la Administración Pública Nacional y no implica automáticamente un aumento para todos los empleados estatales del país.
La diferencia es importante para quienes trabajan en organismos provinciales o municipales. Los salarios de los empleados públicos de cada provincia y municipio dependen de sus propios regímenes laborales y negociaciones salariales.
El decreto también establece que los incrementos se aplicarán al personal civil de inteligencia de la Secretaría de Inteligencia de Estado de la Presidencia de la Nación.
¿Habrá un bono de $80.000 para los empleados públicos?
Sí. Además de los aumentos porcentuales, el acuerdo homologado por el Gobierno contempla una suma extraordinaria.
Se trata de una suma fija remunerativa y no bonificable de $80.000, que será otorgada por única vez a cada persona alcanzada por el Convenio Colectivo de Trabajo General de la Administración Pública Nacional.
El pago se realizará con los haberes correspondientes al mes de diciembre de 2026.
Es decir, el trabajador que esté comprendido en el convenio recibirá durante diciembre no solo el incremento salarial correspondiente a ese mes, sino también esta suma extraordinaria de $80.000.
La norma especifica que se trata de una percepción única por persona, por lo que no constituye un aumento permanente del salario básico.
¿Qué pasa con las horas extras y los servicios extraordinarios?
El decreto también modifica los valores máximos de la retribución bruta mensual que pueden tener determinados agentes habilitados para realizar servicios extraordinarios, con excepción de aquellos servicios requeridos por terceros.
Desde el 1 de septiembre, ese límite será de $925.185.
Luego aumentará de manera progresiva:
Desde septiembre: $925.185.
Desde octubre: $941.838.
Desde noviembre: $956.907.
Desde diciembre: $971.261.
Para calcular ese límite no se tendrán en cuenta determinados conceptos y adicionales, entre ellos los grados extraordinarios, la compensación por zona, algunos adicionales por tramo, determinadas compensaciones transitorias y otros conceptos detallados en el decreto.
¿Cuánto cobrarán los residentes nacionales desde septiembre?
El nuevo acuerdo también establece valores específicos para los profesionales residentes nacionales que trabajan en establecimientos hospitalarios, institutos y organismos dependientes del Ministerio de Salud, además del Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. “Profesor Dr. Juan P. Garrahan”.
Desde septiembre, los montos establecidos son:
¿Qué pasa con las becas para residentes?
El decreto también actualiza las asignaciones de becas correspondientes a residentes.
Desde septiembre, los montos serán de $550.618 para jefes, $500.668 para residentes de cuarto y tercer año, $455.078 para segundo año y $413.713 para primer año.
También en este caso se establecen aumentos sucesivos hasta diciembre. Para ese último mes, las becas llegarán a $578.039 para jefes, $525.603 para residentes de cuarto y tercer año, $477.741 para segundo año y $434.317 para primer año.
¿El aumento se aplica a todos los conceptos del recibo de sueldo?
No necesariamente.
El decreto aclara expresamente que los incrementos acordados no serán extensivos a las sumas fijas remunerativas no bonificables mensuales establecidas por el Decreto 56/2020.
Por eso, para conocer exactamente cuánto cobrará cada trabajador no alcanza con aplicar el porcentaje anunciado sobre el total que aparece en el recibo de sueldo. La actualización se calcula sobre los conceptos alcanzados por el acuerdo, mientras que determinados adicionales y sumas mantienen un tratamiento específico.
Además, el acuerdo contempla la continuidad hasta el 31 de diciembre de 2026 de determinadas condiciones vinculadas al Premio Estímulo a la Asistencia y establece modificaciones en algunas licencias laborales.
Un aumento escalonado hasta diciembre
El esquema homologado por el Gobierno establece así una hoja de ruta salarial para los trabajadores de la Administración Pública Nacional durante el último cuatrimestre del año.
El primer paso será el aumento del 1,90% en septiembre. Luego llegará el 1,80% en octubre, el 1,60% en noviembre y finalmente el 1,50% en diciembre.
A esto se suma la suma extraordinaria de $80.000 en diciembre, que será abonada por única vez al personal permanente y no permanente alcanzado por el convenio.
El Decreto 832/2026 también faculta a la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público a dictar las normas aclaratorias y complementarias que sean necesarias para aplicar el acuerdo.
La medida fue firmada por el presidente Javier Milei y publicada este lunes 31 de agosto en el Boletín Oficial, por lo que el primer incremento comenzará a regir desde el martes 1 de septiembre de 2026.