El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Economía, informó que los haberes del mes de agosto se percibirán a partir del martes 1 de septiembre del 2026.
Desde el martes
Cronograma de pago de haberes de agosto para empleados públicos de Santa Fe
La liquidación incluye el incremento acordado en paritarias del 3,8 % acumulado para agosto con respecto a junio (2% julio, 1,8% agosto) con el mínimo garantizado de $ 100.000 -siempre en relación al sueldo de junio-.
La provincia informó la fechas de cobro.
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La liquidación de sueldos incluye el incremento acordado en paritarias que para agosto alcanza un acumulado de 3,8% (2% en julio y 1,8% de agosto), además del mínimo garantizado de $ 100.000, todo en relación al sueldo de junio.
Martes 1 de septiembre
- Escalafón Policial y Penitenciario.
- Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $ 1.510.000.
Miércoles 2 de septiembre
- Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $ 1.510.000
- Docentes de Escuelas Privadas Transferidas 1° y 2° Convenio
Los salarios tendrán los aumentos acordados en paritarias. Foto: Fernando Nicola
Jueves 3 de septiembre
- Resto de Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a $ 1.510.000.
- Docentes de Escuelas Privadas Históricas
Viernes 4 de septiembre
- Resto de Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a los $1.510.000
Lunes 7 de septiembre
- Autoridades Superiores Poder Judicial, MPA, MPD, TCP, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo.
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