Desde el martes

Cronograma de pago de haberes de agosto para empleados públicos de Santa Fe

La liquidación incluye el incremento acordado en paritarias del 3,8 % acumulado para agosto con respecto a junio (2% julio, 1,8% agosto) con el mínimo garantizado de $ 100.000 -siempre en relación al sueldo de junio-.