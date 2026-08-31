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Cronograma de pago de haberes de agosto para empleados públicos de Santa Fe

La liquidación incluye el incremento acordado en paritarias del 3,8 % acumulado para agosto con respecto a junio (2% julio, 1,8% agosto) con el mínimo garantizado de $ 100.000 -siempre en relación al sueldo de junio-.

La provincia informó la fechas de cobro.La provincia informó la fechas de cobro.
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El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Economía, informó que los haberes del mes de agosto se percibirán a partir del martes 1 de septiembre del 2026.

La liquidación de sueldos incluye el incremento acordado en paritarias que para agosto alcanza un acumulado de 3,8% (2% en julio y 1,8% de agosto), además del mínimo garantizado de $ 100.000, todo en relación al sueldo de junio.

Mirá tambiénCalendario de pagos Anses de agosto: todas las fechas para jubilados, AUH, pensiones y asignaciones

Martes 1 de septiembre

  • Escalafón Policial y Penitenciario.
  • Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $ 1.510.000.

Miércoles 2 de septiembre

  • Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $ 1.510.000
  • Docentes de Escuelas Privadas Transferidas 1° y 2° Convenio
Créditos: Fernando NicolaLos salarios tendrán los aumentos acordados en paritarias. Foto: Fernando Nicola

Jueves 3 de septiembre

  • Resto de Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a $ 1.510.000.
  • Docentes de Escuelas Privadas Históricas

Viernes 4 de septiembre

  • Resto de Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a los $1.510.000

Lunes 7 de septiembre

  • Autoridades Superiores Poder Judicial, MPA, MPD, TCP, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo.
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