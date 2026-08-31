Jubilaciones y pensiones

¿Quiénes cobran el bono de $70.000 en septiembre y cuánto recibirán los jubilados?

El Gobierno oficializó este lunes el bono extraordinario previsional para septiembre mediante el Decreto 824/2026. Será de hasta $70.000 y alcanzará a jubilados, pensionados y otros beneficiarios de ANSES.