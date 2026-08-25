La producción manufacturera nacional habría crecido un 1,4% interanual en julio, aunque habría caído un 0,6% respecto de junio. En los primeros siete meses de 2026 acumuló una baja del 2% y se ubicó 10 puntos por debajo de los niveles previos al inicio de la gestión de Javier Milei y desde la entidad advierten sobre el estancamiento que viene prolongándose desde mediados del año pasado.
La industria acumula una caída de 2 puntos en el año
En julio mostraría una suba interanual del 1,4% y una retracción del 0,6% respecto de junio de 2026, de acuerdo con las estimaciones de la UIA.
Crecimiento interanual de la industria manufacturera
Los datos surgen del informe mensual de Actualidad Industrial elaborado por el Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (UIA). El relevamiento señala cuatro indicadores con mejoras frente al mismo período acumulado del año anterior: el consumo de energía industrial (+5,6%), la producción de acero (+10,6%), la producción láctea (+5,2%) y las exportaciones a Brasil.
En cambio, durante los primeros siete meses del año retrocedieron la producción de autos (-18%), la faena vacuna (-6%), la producción láctea (-5,5%), los despachos de cemento (-3%) y la producción de bebidas (-2,6%). Frente al acumulado de 2022, las mayores caídas correspondieron a dos indicadores ligados a la construcción: los despachos de cemento (-24,9%) y las ventas de insumos medidas por el Índice Construya (-30,2%).
En julio, los distintos rubros mostraron un desempeño dispar frente a junio de 2026. Las actividades vinculadas con la construcción registraron bajas mensuales: los despachos de cemento cayeron un 4,6% y el Índice Construya, que mide la compra de materiales, un 0,8%. A su vez, acumularon retrocesos interanuales del 3% y el 0,6%, respectivamente. La actividad metalmecánica se mantuvo prácticamente estable (+0,1%), mientras que la producción de acero creció un 3% mensual.
Desempeño mensual de la construcción
El consumo de energía eléctrica de los Grandes Usuarios Industriales cayó un 3,5% respecto de junio, y la demanda energética del sector se ubicó un 6% por debajo de los niveles de 2022. La producción de aluminio primario también disminuyó, con una baja mensual del 1,8%. En tanto, la actividad metalmecánica permaneció casi estable (+0,1%) y la producción de acero aumentó un 3% frente a junio.
Los sectores de alimentos y bebidas también mostraron resultados dispares. La producción de bebidas y la láctea aumentaron un 0,9% mensual en ambos casos. Por el contrario, la faena vacuna cayó un 2,8% en el mes y acumuló una baja del 6% frente al mismo período de 2025.
Según el Indec, en junio de 2026 la actividad industrial creció un 2% interanual, mientras que la serie desestacionalizada avanzó un 0,9% respecto de mayo. No obstante, el Índice de Producción Industrial Manufacturero acumuló entre enero y junio una contracción del 2,2% frente al mismo período de 2025.
Por su parte, la construcción creció un 4% interanual en junio y acumuló una suba del 2,8% durante el primer semestre de 2026. Así, a diferencia de la industria, el sector cerró los primeros seis meses del año con un resultado positivo.