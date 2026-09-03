El desarrollo masivo de Vaca Muerta está abriendo un nuevo e histórico capítulo para la balanza comercial de la Argentina. Más allá del petróleo y el gas natural por gasoducto, los líquidos del gas natural -principalmente el propano y el butano- emergen como una oportunidad clave para diversificar la canasta energética nacional y captar divisas.
Argentina proyecta generar más de US$2.000 millones anuales en GLP
Un informe del Instituto de Energía de la Universidad Austral revela que el desarrollo de los líquidos del gas natural permitirá triplicar las exportaciones de propano y butano, abriendo las puertas al mercado asiático y planteando un millonario desafío de infraestructura.
Según un reciente informe del Instituto de Energía de la Universidad Austral, el país tiene el potencial de multiplicar sus ventas externas de Gas Licuado de Petróleo (GLP) hasta superar los US$2.000 millones anuales a partir de 2030.
El estudio detalla que durante 2025 la producción nacional de GLP y líquidos de gas natural (NGL) comercial alcanzó los 3 millones de toneladas anuales, de las cuales se exportaron cerca de 1,63 millones (sumando GLP, propano licuado y butano licuado).
No obstante, el verdadero salto de escala ocurrirá en los próximos años. En un escenario base, la producción de la Argentina escalará a rangos de entre 4,4 y 4,8 millones de toneladas para 2030, y se ubicará entre 5,5 y 6,5 millones de toneladas anuales en 2035.
Bajo un esquema de máxima ejecución y coordinación entre proyectos, el techo productivo podría rozar un volumen de entre 8 y 9 millones de toneladas, señalan los analistas de la UA, en cuya oferta académica incluye una Maestría en Gestión de la Energía.
Los analistas explican que este crecimiento se traducirá de forma directa en capacidad exportadora. De las actuales 1,6 millones de toneladas de GLP despachadas al exterior, el país proyecta saltar a un potencial de 3 a 3,4 millones de toneladas anuales hacia 2030 -sin contabilizar el proyecto asociado al GNL de Río Negro- y sobrepasar las 5 millones de toneladas anuales para el año 2035.
Los tres motores de la expansión
Para materializar estas proyecciones, la industria petrolera delinea tres desarrollos estratégicos que redefinirán la capacidad de procesamiento de la cuenca:
Ampliación de Compañía Mega: Prevé incrementar su capacidad de procesamiento diario de 4.800 a 7.200 toneladas (un alza cercana al 50%). La primera etapa demandaría un desembolso de entre US$250 y US$260 millones, en el marco de un plan de inversión global presupuestado en unos US$650 millones.
Megaproyecto de Líquidos de TGS: Vinculado al estratégico eje Tratayén-General Cerri-Bahía Blanca, esta obra prevé una inversión superior a los US$3.000 millones. Su capacidad nominal alcanzará entre 2,7 y 2,8 millones de toneladas anuales de líquidos C3+ (mezcla de hidrocarburos cuyas moléculas contienen tres o más átomos de carbono).
Asumiendo que el propano y el butano representen el 85% de ese caudal, este solo proyecto inyectará unas 2,4 millones de toneladas anuales de GLP comercial al mercado cuando opere a plena capacidad.
Polo de GNL en Río Negro: El acondicionamiento previo del gas destinado a la licuefacción para su exportación como Gas Natural Licuado (GNL) en el Golfo San Matías generará un polo de separación complementario con el complejo de Bahía Blanca. Esto permitirá producir propano, butano y gasolina natural adicionales directamente en la terminal portuaria de Río Negro.
De la región a los gigantes de Asia
El informe detalla que en la actualidad, los destinos consolidados del GLP argentino son los mercados limítrofes y regionales. Brasil se erige como el comprador más relevante debido a su proximidad geográfica, la escala de su mercado y su marcado déficit estructural.
Por su parte, Chile ofrece un canal logístico y geográfico sumamente complementario, al tiempo que Paraguay, Uruguay y Perú completan el mapa de exportación de cercanía.
Sin embargo, el drástico incremento en la producción obligará a la Argentina a competir en las grandes ligas globales, con la mira puesta en Asia. Países como China, Japón y Corea del Sur demandan enormes volúmenes de propano y GLP.
Destaca especialmente el caso de la India, que comenzó a emerger entre 2025 y 2026 como un destino estratégico para cargamentos puntuales de GLP argentino. El gran desafío comercial de los próximos años será convertir esos envíos esporádicos en relaciones de suministro sólidas y a gran escala.
Cuello de botella logístico
El informe del Instituto de Energía advierte con firmeza que la principal limitación para concretar este salto exportador no es la disponibilidad del recurso en el subsuelo, sino la infraestructura superficial.
La transformación del potencial geológico de Vaca Muerta en divisas exigirá una fuerte expansión en áreas críticas: capacidad de separación en origen, tendido de nuevos poliductos, capacidad de fraccionamiento, almacenamiento, infraestructura portuaria (Bahía Blanca, General Cerri y Puerto Galván cumplirán roles estratégicos) y una estrecha coordinación entre los distintos proyectos.
El panorama completo, las proyecciones detalladas y la inserción argentina en los mercados globales serán el eje central del debate que mantendrán las principales autoridades, productores, traders y compradores mundiales el próximo 10 de septiembre en el Seminario Internacional de GLP, organizado por la Universidad Austral.
¿Para qué se usa?
El Gas Licuado de Petróleo (GLP) -compuesto principalmente por una mezcla de propano y butano- es uno de los combustibles más versátiles debido a que se licúa a presiones moderadas, permitiendo transportarlo fácilmente en garrafas, cilindros o tanques fijos (zepelines) a zonas donde no llegan las redes de gasoductos. Su uso es variado.
- Residencial y Comercial. El GLP se usa para alimentación de cocinas, hornos, termotanques y calefones en hogares y comercios gastronómicos fuera de la red de gas natural.
- Calefacción urbana y rural. Uso en estufas portátiles (catalíticas o infrarrojas) y sistemas de calefacción centralizados para viviendas, hoteles y hospitales.
- Sector agropecuario. Secado de granos (como maíz y soja), climatización de granjas avícolas o porcinas, y regulación de temperatura en invernaderos.
- Procesos industriales de calor. Hornos de alta temperatura para cerámica, vidrio y fundición de metales, así como generación de vapor e insumo para el oxicorte.
- Vehículos livianos y flotilleros. Utilizado como combustible en automóviles, taxis y camionetas adaptadas, ofreciendo menor costo y menores emisiones de material particulado comparado con la nafta o el diésel.
- Maquinaria logística. Alimentación de montacargas (autoelevadores) para operar dentro de depósitos y centros logísticos cerrados por sus bajas emisiones contaminantes.
- Materia prima química. Insumo fundamental para la producción de propileno y etileno, base para la fabricación de plásticos (como el polipropileno).
- Propulsores y refrigeración. Sustituto ecológico en aerosoles (cosméticos, pinturas) y como fluido refrigerante (R600a y R290) en heladeras y aires acondicionados por su nulo impacto en la capa de ozono.