Vaca Muerta también sumará "gas para garrafas"

Argentina proyecta generar más de US$2.000 millones anuales en GLP

Un informe del Instituto de Energía de la Universidad Austral revela que el desarrollo de los líquidos del gas natural permitirá triplicar las exportaciones de propano y butano, abriendo las puertas al mercado asiático y planteando un millonario desafío de infraestructura.