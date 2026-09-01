Santa Fe busca sostener la generación de empleo en un escenario nacional marcado por la pérdida de puestos de trabajo privado registrado. El dato fue uno de los ejes de la charla que brindaron este martes el ministro de Trabajo provincial, Roald Báscolo, y el secretario de Empleo, Hernán Franco, en el Salón Amarras, ubicado en el entrepiso de Fluvial, durante la segunda jornada del Santa Fe Business Forum.
Santa Fe apuesta a generar empleo: 8.600 trabajadores ya fueron alcanzados por un beneficio
La provincia destacó sus políticas de capacitación, intermediación laboral e incentivos para nuevas contrataciones durante una charla sobre empleo realizada en el Santa Fe Business Forum. El beneficio que más traccionó en el primer semestre fue el poder descontar Ingresos Brutos por nuevos trabajadores.
El principal instrumento mostrado fue el beneficio tributario para las empresas que durante 2026 incorporan nuevos trabajadores y aumentan su plantilla respecto del año anterior. La cantidad de personas alcanzadas creció mes a mes: comenzó con unas 500 en enero, llegó a 2.000 en febrero y 3.000 en marzo, hasta alcanzar las 8.600 en julio.
La herramienta fue especialmente atractiva para los sectores de la construcción, el comercio y la industria, los tres áreas que concentran buena parte de la pérdida de empleo privado registrado a nivel nacional.
El mapa del empleo
Durante la charla, que contó con la presencia de autoridades como el secretario de Trabajo, Julio Genesini, y el secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso, Báscolo describió un mercado laboral actual atravesado por la situación económica nacional y por cambios en la estructura productiva. El ministro sostuvo que en los últimos 30 meses, el empleo privado registrado cayó alrededor de un 4% en el país y que Santa Fe tuvo una baja cercana al 3%, quedando entre las provincias que mejor resistieron el retroceso generado desde la llegada de La Libertad Avanza a la Casa Rosada.
El escenario, siempre según contó el ministro santafesino, muestra fuertes diferencias entre jurisdicciones. Algunas provincias acumularon caídas de hasta el 20%, mientras que Río Negro y Neuquén registraron crecimiento del empleo privado registrado a partir de las inversiones vinculadas al desarrollo de Vaca Muerta. Santa Fe está detrás de esas dos provincias en materia de generación de empleo en la construcción, algo que Báscolo vinculó, entre otras causas, al plan de obra pública provincial desarrollado durante los últimos dos años.
“Somos la única provincia que generó empleo registrado en los últimos 2 años en Argentina”, dijo el ministro y describió que los sectores que concentran la mayor cantidad de trabajadores de privados en Santa Fe son la industria, la construcción y el comercio, pero no sin problemas vinculados con la contracción del mercado interno y el ingreso de importaciones. Especialmente, desde China. En Santa Fe, de acuerdo con Báscolo, las ramas más afectadas por la crisis son la industria textil, el calzado, el cuero, los productos de línea blanca y la siderurgia.
Frente a ese escenario, la provincia puso en marcha distintas herramientas para estimular las contrataciones –principalmente tributarios– y sostener la actividad en sectores intensivos a partir del plan de obras públicas.
El incentivo a las nuevas contrataciones
La deducción de Ingresos Brutos ocupa un lugar central dentro de esas políticas. El mecanismo permite que los contribuyentes descuenten del impuesto un monto correspondiente a cada trabajador incorporado durante 2026, siempre que la nueva contratación implique un aumento de la plantilla respecto de 2025. Según explicó el ministro, la cantidad de trabajadores con nuevos empleos pasó de 500 en enero a 8.600 en julio. Mayoritariamente en los rubros de la construcción, el comercio y la industria.
Desde el gobierno provincial vincularon este descuento de casi dos millones de pesos por trabajador con otra acción: la devolución de saldos a favor de Ingresos Brutos. Para Báscolo, ambas medidas buscan facilitar el uso de los créditos fiscales acumulados por las empresas y simplificar los trámites asociados. "Esperemos poder sostener estas herramientas en 2027", deslizó al final de su exposición.
Capacitación vinculada a la demanda
Además del incentivo tributario, el gobierno mantiene programas de capacitación, prácticas e intermediación laboral. Hernán Franco, secretario de Empleo, presentó las distintas líneas de acciones, siendo la principal el programa Impulsa, que fue creado al comienzo de la gestión de Maximiliano Pullaro para ordenar las capacitaciones que se realizaban desde distintos ministerios y vincularlas con la demanda laboral de cada región.
“Se tenía un poco valor a lo que el sector público podía ofrecer como perfiles empleables por parte del sector privado, pero eso cambió”, afirmó secretario sobre las capacitaciones y el servicio de intermediación por el que se acercan potenciales trabajadores a las empresas. Para lograrlo fue clave construir una relación más directa con las empresas para definir los perfiles requeridos y orientar hacia ellos la formación.
En total, y siempre según los números que mostró este martes el gobierno, casi 9.000 fueron personas formadas durante el primer semestre de 2026 y otras tantas se sumaron a talleres de orientación laboral, herramientas para crear currículums y preparación para entrevistas.
Las prácticas laborales completan este recorrido, permitiendo que quienes realizaron una capacitación incorporen experiencia en un entorno de trabajo real y que las empresas conozcan su desempeño antes de avanzar con una contratación.
A lo anterior hay que sumar las Expo Empleo y las rondas de empleo reúnen perfiles surgidos de los cursos de capacitación, el portal de empleo y otros dispositivos provinciales con empresas que tienen búsquedas abiertas. Según Franco, las dos últimas rondas de empleo reunieron cerca de 170 puestos de trabajo. Allí, las empresas que participaron respondieron con conformidad a los perfiles acercados. "El 80% de las contrataciones realizadas por empresas que participaron de Expo Empleo se concretaron con personas seleccionadas en esa misma instancia", dijo el funcionario.
Finalmente, otra de las acciones a las sigue apostando el gobierno es el programa Empleo Joven, que ofrece un beneficio económico a las empresas que incorporan personas menores de 30 años, donde el Estado provincial aporta 85% un salario mínimo durante los primeros seis meses de contratación.
En el global, más de 6.500 empresas utilizaron al menos uno de los beneficios disponibles, entre tributos y espacios de captación de fuerza de trabajo.