En Rosario

Santa Fe apuesta a generar empleo: 8.600 trabajadores ya fueron alcanzados por un beneficio

La provincia destacó sus políticas de capacitación, intermediación laboral e incentivos para nuevas contrataciones durante una charla sobre empleo realizada en el Santa Fe Business Forum. El beneficio que más traccionó en el primer semestre fue el poder descontar Ingresos Brutos por nuevos trabajadores.