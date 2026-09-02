Advertencia del titular de la UISF

Fiereder: “El ocaso del sistema productivo es el ocaso de la clase media”

El titular de la entidad fabril santafesina dijo que "la riqueza de una nación no se mide solo en sus cuentas fiscales”. Agradeció a la provincia por sus políticas activas, y reclamó un abordaje metropolitano para la infraestructura de desarrollo pendiente.