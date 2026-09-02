“El ocaso del sistema productivo es el ocaso de la clase media. Un país no puede sostenerse únicamente sobre sectores extractivos o financieros. Necesita un tejido industrial vivo”, manifestó Cristian Fiereder, el presidente de la entidad fabril santafesina
Fiereder: “El ocaso del sistema productivo es el ocaso de la clase media”
El titular de la entidad fabril santafesina dijo que "la riqueza de una nación no se mide solo en sus cuentas fiscales”. Agradeció a la provincia por sus políticas activas, y reclamó un abordaje metropolitano para la infraestructura de desarrollo pendiente.
Frente al gobernador Maximiliano Pullaro y al intendente Juan Pablo Poletti, el empresario destacó que "es la primera vez en 12 años que el presidente de esta institución no va a pedir por la obra de los polígonos". Reconoció así el financiamiento provincial y la articulación municipal, que permitieron concretar un hito histórico largamente peleado por sus antecesores.
Pero a renglón seguido advirtió sobre “la fantasía” del “libre mercado absoluto”. Fiereder arremetió contra las "miradas distorsivas" que pretenden imponer una apertura económica bajo la promesa de que el mercado asignará de manera espontánea un rol de relevancia global a la Argentina
"¿Qué hubiese hecho el mercado con Los Polígonos?", interpeló, recordando que allí donde hoy se levantan industrias y se genera empleo genuino, antes solo existía una cava abandonada.
Para el líder industrial, "la riqueza de una nación no se mide solo en sus cuentas fiscales, sino en su fortaleza de su sistema productivo, la fuerza de la innovación, el empuje del emprendedurismo, la estabilidad y la calidad de su clase trabajadora."
Sostuvo que “la pérdida del tejido industrial no es un indicador macroeconómico abstracto” porque se traduce en precarización, quiebre de fábricas y un impacto directo en la salud mental de las familias y la frustración de la juventud.
"Hoy defender la industria es claramente ir al rescate de la clase media", sentenció, describiendo el crítico escenario de un sector que promedia un 60% de capacidad instalada y una caída de 10 puntos de actividad respecto al 2023.
En ese contexto de mercado interno debilitado y rupturas en la cadena de pagos, Fiereder lamentó que la presencia del Estado nacional se haga sentir principalmente a través de la ARCA (ex AFIP), mediante embargos y ejecuciones fiscales que ahogan a quienes producen.
En respuesta, exigió reglas claras y la suspensión urgente de estas medidas punitivas, respaldando la iniciativa legislativa del diputado Pablo Farías a nivel nacional.
El laberinto del centralismo
"Caemos en una trampa del péndulo", graficó Fiereder para describir la oscilación extrema de la macroeconomía argentina, marcada históricamente por una impronta centralista y unitaria que ignora la realidad del interior productivo.
Por un lado, el péndulo del desequilibrio fiscal y la inflación; por el otro, la incapacidad de financiamiento y un atraso cambiario utilizado como ancla inflacionaria que indirectamente subsidia las importaciones.
Fiereder defendió la competitividad intrínseca de la industria santafesina, ejemplificándolo con la cadena de la maquinaria agrícola. Fundamentó cómo una tolva fabricada en la provincia, medida en horas de ingeniería, trabajo y energía, supera técnica y productivamente a los países cuyos productos importados hoy pretenden reemplazarla.
"Si importamos lo que podemos fabricar, desplazamos el trabajo; estamos importando trabajo de calidad", advirtió.
De cara a los desafíos globales y al acuerdo Unión Europea-Mercosur, el presidente de la UISF hizo una encendida defensa de los organismos científicos y de control nacionales. Exigió que instituciones como el INTI, el INTA, SENASA y el CONICET no sufran más "desguaces", ya que las pymes locales carecen de la estructura individual para sortear solas las exigencias técnicas y las medidas paraarancelarias del mercado europeo.
"Si no, lo que les queremos vender, nos lo van a terminar vendiendo a nosotros", advirtió.
Provincia y centralismo
La contracara de la incertidumbre nacional -planteó- se encuentra en la provincia. Fiereder elogió el trabajo técnico en la "mesa tributaria" junto al ministro de Economía, Pablo Olivares, y el secretario de Industria, Guillermo Beccani.
Destacó la obtención de estabilidad fiscal para el año 2026, la exención de Ingresos Brutos para los procesos bajo la modalidad de fazón, y la posibilidad de utilizar saldos tributarios a favor para el pago de energía o generación de nuevos puestos de trabajo.
Asimismo, valoró la reforma del Código Procesal Laboral como una herramienta clave contra la litigiosidad que brinda certezas jurídicas.
Sin embargo, el acompañamiento al plan de obras públicas provincial no impidió que el dirigente planteara una agenda de necesidades urgentes e impostergables para consolidar el desarrollo del departamento La Capital, con una mirada metropolitana que integre a Santa Fe, Recreo, Santo Tomé y Monte Vera.
Fiereder enumeró los "cuellos de botella" que hoy frenan la radicación de inversiones: la construcción de una subestación transformadora de 132 kV entre Monte Vera y Recreo para garantizar la infraestructura eléctrica del norte metropolitano, así como la llegada del gas natural a Los Polígonos e Interpuertos
Planteó la delimitación de suelo industrial de alto impacto para atraer inversiones de mayor valor agregado y más empleo. Señaló la licitación de la playa de contenedores en el Puerto de Santa Fe, clave para vincular la logística del centro-norte santafesino y Córdoba con el aeropuerto local.
Sembrar en el futuro
Hubo un momento de especial emotividad cuando Fiereder se refirió a la Comisión Joven de la UISF, espacio del cual proviene. Destacó el programa "La industria en la escuela", que acerca charlas a los colegios más vulnerables, y el éxito del evento TEDIN X, que en su cuarta edición congregó a más de 1000 jóvenes santafesinos para reflexionar sobre educación financiera, valores del deporte y el rol de la industria.
"¿Para qué vamos a educar chicos si después los ponemos en una matriz económica que no les da oportunidades?", se preguntó. En sintonía con esto, puso de relieve el "Hub Bio", un espacio coordinado junto a la Agencia de Desarrollo (ADER) que articula a las cámaras productivas, el sector científico-tecnológico y las universidades para potenciar el talento de los más de 60.000 estudiantes de la región.
"Nadie se salva solo"
Sobre el final, Fiereder dejó de lado las formalidades técnicas y apeló a la fibra más íntima del empresariado local. Con un agradecimiento personal a su esposa Belén, a sus padres y a las familias de toda la comisión directiva, describió la resiliencia diaria de quienes deben seguir adelante a pesar de las "cachetadas" de la economía.
"El ocaso del sistema productivo es el ocaso de la clase media", alertó, insistiendo en que el país no puede sostenerse únicamente sobre sectores extractivos o financieros. Si bien reconoció el potencial histórico de Vaca Muerta, el litio y el gas, remarcó que estos proyectos deben dejar de ser meramente extractivos para convertirse en palancas que integren a las pymes industriales, incluyendo a las más de 400 firmas santafesinas que ya prestan servicios en el sector.
Fiereder cerró con una interpelación directa, como padre, emprendedor, industrial y empleador: "No da lo mismo tener 100 que 50 personas". Recordó que el capital del industrial santafesino "está en su fábrica, no en el exterior", y convocó a la solidaridad sectorial: "Nadie se salva solo. Ninguna pyme compite aislada contra el mundo"
Los presentes
El acto estuvo encabezado por el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. Junto a ellos, se destacó la presencia de la diputada nacional y ex vicegobernadora, Gisela Scaglia; el intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti; la presidenta de la Cámara de Diputados de la provincia, Clara García.
También asistieron el diputado nacional Pablo Farías, quien preside la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas de la Cámara de Diputados de la Nación y el intendente de Recreo, Omar Colombo.
La comitiva oficial y política se completó con la participación del senador Julio Garibaldi; los ministros Pablo Olivares (Economía) y Fabián Bastía (Gobierno). Por el sector privado se destacaron el presidente de la Federación Industrial de Santa Fe, Javier Martín; el titular de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, Juan Pablo Durando y el rector de la Universidad Católica de Santa Fe, Eugenio Martín De Palma.