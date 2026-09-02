El Gobierno de la Provincia de Santa Fe continúa posicionando al Santa Fe Business Forum (SFBF) como una herramienta de inserción internacional para las empresas del interior del país. Al término de la tercera jornada de rondas de negocios en Rosario, el balance comercial superó los 4.200 encuentros bilaterales entre firmas santafesinas y compradores de más de 50 países.
El Santa Fe Business Forum 2026 supera las 4.200 rondas comerciales
El encuentro organizado por el Gobierno Provincial completó su tercera jornada en Rosario y continuará hasta el viernes con reuniones de negocios y más de 55 circuitos productivos en unas 60 localidades. Este jueves y viernes, las actividades llegarán a la ciudad de Santa Fe y a los departamentos General Obligado y San Javier.
La actividad comercial continuará durante las dos jornadas restantes del foro. En paralelo, se desarrollan más de 55 circuitos productivos en unas 60 localidades, diseñados para que más de 250 compradores internacionales conozcan de primera mano el potencial industrial, agroalimentario y tecnológico de la provincia.
Extensión del foro al interior productivo
El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó la decisión de extender el encuentro al interior productivo: “Como nos pide siempre el gobernador Maximiliano Pullaro, nuestro rol como Estado es acompañar a quienes producen, invierten y generan trabajo. Las más de 4.200 reuniones comerciales en apenas tres días demuestran la fortaleza de nuestro entramado productivo, pero el verdadero diferencial de Santa Fe es abrir las fábricas y mostrar cómo se trabaja”, señaló.
“Cada producto que logramos exportar consolida mano de obra santafesina y genera más empleo registrado para nuestra gente. Nos quedan dos días de intenso trabajo en territorio para transformar estas reuniones en contratos reales y demostrarle al mundo que Santa Fe es una provincia confiable, ordenada y con capacidad de abastecer a los mercados más exigentes”, añadió.
En el marco del Capítulo Santa Fe, la ciudad de Santa Fe concentrará su actividad este jueves, desde las 9, en la Bolsa de Comercio de Santa Fe. Allí se realizará el Desayuno MICE, una mesa de trabajo encabezada por Puccini y la secretaria de Turismo, Marcela Aeberhard.
El encuentro reunirá a los rectores de la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Tecnológica Nacional y la Universidad Católica de Santa Fe, además de directivos de colegios y asociaciones profesionales y autoridades del Bureau Santa Fe. El objetivo es consolidar una alianza público-privada para postular y captar congresos, ferias y convenciones internacionales, así como coordinar visitas técnicas a centros científicos, polos biotecnológicos y enclaves logísticos del área metropolitana.
Recorridas por el norte
En simultáneo, el norte provincial será escenario de recorridos por industrias de los departamentos General Obligado y San Javier. En el sector de maquinaria agrícola, las delegaciones extranjeras visitarán Genovese, en Reconquista; Soluciones Integrales de Ingeniería y Desarrollo y DOLBI, en Avellaneda; y ColVen, en Guadalupe Norte.
En la industria cárnica, recorrerán establecimientos como Frigorífico Tutto Porky’s y Friar, en Reconquista, además de las plantas de la Unión Agrícola de Avellaneda. La cadena de valor apícola se presentará en Promiel, de Romang, y Establecimiento Fabro, de Malabrigo. Por su parte, el sector de transición energética e ingeniería técnica estará representado por Grupo Idea y Electroluz, ambas firmas de Reconquista.
La agenda territorial en el norte santafesino concluirá por la tarde en las instalaciones de Dolbi, en Avellaneda, con un encuentro entre empresarios locales, delegaciones extranjeras y autoridades del gabinete provincial.
“Encaramos estas últimas jornadas con las rondas comerciales a pleno y las plantas fabriles abiertas al mundo. Estamos convencidos de que el camino del desarrollo es este: una Santa Fe productiva que sale a buscar mercados, defiende su industria y lidera la recuperación económica del país desde el interior”, concluyó Puccini.