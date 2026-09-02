Con compradores internacionales

El Santa Fe Business Forum 2026 supera las 4.200 rondas comerciales

El encuentro organizado por el Gobierno Provincial completó su tercera jornada en Rosario y continuará hasta el viernes con reuniones de negocios y más de 55 circuitos productivos en unas 60 localidades. Este jueves y viernes, las actividades llegarán a la ciudad de Santa Fe y a los departamentos General Obligado y San Javier.