La industria argentina atraviesa este Día de la Industria en un escenario que dista de ser el esperado por el sector. Con ventas que todavía muestran debilidad y una demanda interna que no alcanza para sostener el ritmo productivo, las empresas enfrentan el desafío de mantener las inversiones, el empleo y el desarrollo tecnológico.
Día de la Industria: la UISF advierte por la baja demanda y reclama nivelar la cancha
Ivana Taborda, vocal titular de la UISF, analizó el escenario del sector en 2026 y señaló que la apertura de importaciones, el aumento de costos y la caída del poder adquisitivo impactan sobre la producción. Planteó cuatro pilares para recuperar competitividad: infraestructura, financiamiento, capital humano y un entorno favorable.
En Santa Fe, el diagnóstico también genera preocupación. Ivana Taborda, vocal titular de la Unión Industrial de Santa Fe (UISF), sostuvo que los números actuales no permiten celebrar la fecha desde el lugar que el sector desearía, aunque remarcó que las empresas continúan buscando alternativas para sostenerse y proyectar.
“Me encantaría celebrarlo y que los días en conmemoración a la industria argentina sean desde otro lugar, pero lamentablemente los números no son los adecuados”, señaló Taborda en diálogo con CyD Litoral.
La dirigente industrial explicó que las empresas buscan continuar invirtiendo en tecnología, desarrollo y generación de empleo, pero advirtió que la falta de una demanda interna adecuada dificulta ese proceso.
“Creemos que tenemos un montón de cosas para aportar, para seguir adelante, y siempre lo mejor es trabajar en conjunto entre el Estado y la industria”, sostuvo.
Competitividad: una cancha que no está nivelada
Al analizar los principales obstáculos que enfrenta actualmente el sector productivo, Taborda apuntó a una combinación de factores que, según explicó, termina afectando la competitividad de las empresas argentinas.
“La cancha no está nivelada de una manera igualitaria”, resumió.
En ese sentido, mencionó la apertura de las importaciones y el incremento de los costos vinculados con impuestos, servicios y mano de obra. A esto sumó la pérdida de poder adquisitivo, que repercute directamente sobre el consumo y reduce la demanda de productos nacionales.
“La disminución de todo lo que es el poder adquisitivo es muchísima, lo que hace que no haya demanda en el mercado interno y eso hace que la rueda siempre sea negativa”, explicó.
Para Taborda, el debate no debería centrarse en una contraposición entre industria y otros sectores de la economía. Por el contrario, consideró que la salida requiere coordinación entre el Estado, el sector productivo, el campo y el comercio.
“No creemos que tenga que ser esto una grieta. Es con el Estado, es con los otros factores, ya sea campo, ya sea comercio. Creo que esto es una salida entre todos”, afirmó.
La representante de la UISF también planteó la necesidad de modificar la mirada sobre el costo de producir en el país. “Producir en Argentina no tiene que ser visto como algo costoso, sino como un desarrollo productivo en donde podemos ser competitivos a nivel nacional e internacional”, sostuvo.
Los cuatro pilares que reclama la industria
Consultada sobre cuál debería ser la medida más urgente para mejorar las condiciones de producción, Taborda evitó reducir el diagnóstico a una única política y enumeró cuatro pilares que considera fundamentales para construir un desarrollo industrial sostenido.
El primero es la infraestructura, tanto a nivel nacional como provincial. El segundo es el financiamiento, considerado clave para que las empresas puedan invertir y desarrollar sus proyectos.
El tercer eje es el capital humano y el desarrollo técnico. Taborda destacó la importancia del conocimiento y la capacitación de los trabajadores y remarcó que la industria genera empleo genuino y de calidad.
“Nosotros damos ese empleo genuino y de calidad”, afirmó, en contraste con otras modalidades laborales que, a su entender, no generan el mismo nivel de formación y desarrollo profesional.
El cuarto pilar es la construcción de un ambiente favorable para todos, que permita recuperar el poder de compra de los trabajadores y fortalecer el mercado interno.
“Un ambiente en donde podamos entender que nuestro sueldo nos alcanza, que podemos llegar a fin de mes, que podemos comprar diferentes productos y elegir un producto que realmente sea nacional y argentino”, explicó.
Una política de Estado
Para la dirigente industrial, estos cuatro ejes deberían formar parte de una estrategia que trascienda los cambios de gobierno y se mantenga en el tiempo.
“Esto tiene que ser una política de Estado, no tiene que depender más de la política que esté de turno”, planteó.
Taborda vinculó la situación de la industria con la evolución de la clase media y sostuvo que la falta de demanda interna termina afectando a todo el entramado económico.
“Si no hay una demanda interna, si a la industria no le va bien, la clase media, que es la que está sufriendo ahora, es la que desaparece”, advirtió.
En ese escenario, la industria santafesina llega al Día de la Industria con un mensaje que combina preocupación y expectativa. El sector reclama condiciones que permitan recuperar la producción y la competitividad, pero también plantea la necesidad de asumir un rol activo para comunicar el aporte de las fábricas al desarrollo económico.
“Creo que tenemos mucho trabajo para hacer”, concluyó Taborda. Y remarcó que, más allá de las dificultades actuales, la fecha debe servir para reivindicar a la industria nacional como parte del camino para generar empleo, conocimiento y desarrollo.