Escenario productivo

Día de la Industria: la UISF advierte por la baja demanda y reclama nivelar la cancha

Ivana Taborda, vocal titular de la UISF, analizó el escenario del sector en 2026 y señaló que la apertura de importaciones, el aumento de costos y la caída del poder adquisitivo impactan sobre la producción. Planteó cuatro pilares para recuperar competitividad: infraestructura, financiamiento, capital humano y un entorno favorable.