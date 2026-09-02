En el marco del acto por el Día de la Industria, el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Guillermo Moretti, cargó contra el Gobierno nacional.
Acusaciones cruzadas entre la Unión Industrial Argentina y el ministro Caputo
El vicepresidente de la UIA, Guillermo Moretti, cargó contra el Gobierno nacional. El encargado de Economía cuestionó la calidad de los productos nacionales.
"Esta gente no conoce el país, no sabe lo que es una fábrica”, aseguró el referente de la UIA santafesina. También cuestionó la ausencia en ese evento de funcionarios de primera línea del Gobierno y puso en duda el conocimiento del equipo de Milei sobre la realidad productiva del país.
Moretti criticó sin nombrarlo directamente al ministro de Economía, Luis Caputo: “Estamos manejados por un endeudador, un trader que no sabe lo que es un torno”, graficó.
“Debe saber mucho de finanzas porque sus finanzas personales aumentaron un año un 37% en dólares. Y a la Argentina en ese año la endeuda. ¿Por qué no usará lo mismo que usa para él para nuestro país?”, lanzó.
Moretti admitió que hay sectores de la economía en crecimiento, “a los que el Gobierno apuesta fuerte”, como el agro, la minería y el petróleo. Pero insistió en que el sector industrial “en su conjunto está en una situación muy, muy difícil”.
Por eso, le reclamó al Gobierno que tome medidas urgentes para lograr la reactivación de la producción y proteger el empleo fabril.
Día de la Industria
La UIA realizó su tradicional evento por el Día de la Industria y buscó poner el foco en los principales desafíos que enfrenta el sector, entre ellos, la carga tributaria, el rumbo de la actividad y las condiciones de competitividad.
El acto central se desarrolló en la planta del laboratorio Elea Phoenix, en la localidad bonaerense de Malvinas Argentinas. El encuentro estuvo encabezado por el titular de la UIA, Martín Rappallini.
En principio estaba prevista la participación del jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien finalmente no asistió. Tampoco fueron el presidente Javier Milei ni el ministro de Economía, Luis Caputo. Solo estaría el Secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne.
El evento con más de 200 empresarios industriales se realizó en un contexto de retroceso de la actividad.
En el primer semestre, la producción del sector acumuló una caída de 2,2%, mientras que en el último año se perdieron alrededor de 52.000 empleos directos, según la entidad.
La crítica de Caputo
El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que, como titular del Palacio de Hacienda, le toca "defender los intereses" de los argentinos, por sobre los personales y criticó los bienes que produce la industria nacional, en respuesta al vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, Guillermo Moretti, quien aseguró que el Gobierno no conoce el país ni la industria.
"Tengo que hacer lo es moralmente justo: que los argentinos paguen bienes de menor calidad dos, tres o cuatro veces más me parece injusto. Cada uno defiende sus intereses; a mí me toca defender el de los argentinos", expresó Caputo que también calificó -sin nombrarlo- como poco "decorosa" la declaración de Moretti.
No obstante, el funcionario, recién llegado a la Argentina tras su reunión con el secretario del Tesoro americano, Scott Bessent, agregó: "Yo entiendo perfectamente las frustraciones que todo cambio genera. Segundo, cada uno defiende sus intereses. A mi como ministro de Economía me toca defender los intereses de los argentinos".
En otro tramo, Caputo defendió la "economía en dos velocidades": "El crecimiento va a venir por las exportaciones". Argumentó que esta variable "es obvia" y precisó que hubo una reasignación de recursos que impactó en la economía. "Tenías sectores con una ventaja comparativa enorme. A los generadores de divisas los tenías castigados y pisados", añadió.
Para ejemplificar, el líder del Palacio de Hacienda utilizó la comparativa de un equipo de fútbol con tres nombres de jugadores argentinos: "Es como tener a Lionel Messi, Ángel Di María y Enzo Fernández y ponerlos en el banco. Estás perdiendo una oportunidad enorme". En esa línea, Caputo dijo que "no está mal" que haya sectores que crecen a velocidades distintas, sino que "está mal que se le dé una connotación negativa".