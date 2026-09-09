Las exportaciones de productos con origen en la provincia de Santa Fe sumaron los primeros siete meses del año U$S 11.175,9 millones, lo que representa un incremento del 28,4% respecto del mismo período del año anterior, producto de un aumento del 21,9% de los volúmenes despachados al exterior y del 5,4% de los precios promedio.
Más del 78 % de las exportaciones santafesinas las generaron la soja y sus derivados más los cereales
Los primeros siete meses del año las ventas al exterior de los productos con origen en la provincia sumaron casi U$S 11.200 millones. Los rubros Grasas y aceites, Residuos y desperdicios de la industria alimenticia, Cereales y Semillas y frutos oleaginosos sumaron más de U$S 8.700 millones.
Los rubros con mayores ingresos
La composición de las ventas externa santafesinas están concentradas en cuatro rubros: Grasas y aceites (U$S 3.834 millones), Residuos y desperdicios de la industria alimenticia (U$S 3.480 millones), Cereales (U$S) 1.064,9 y Semillas y frutos oleaginosos (U$S 362,4 millones), lo que representan sumados casi el 78,2% del total de las divisas ingresadas.
Le siguen de acuerdo con los dólares ingresados el rubro Carnes (U$S 828,3 millones), Productos lácteos (U$S 349,8 millones), Productos químicos y conexos (U$S 321,3 millones), Máquinas y aparatos, material eléctrico (U$S 195,5 millones), Productos de molinería (U$S 150,2 millones), Pieles y cueros (U$S 64,5 millones), Miel (U$S 29,7 millones) y Fibras de algodón (U$S 26,7 millones).
De acuerdo con la información relevada por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC), el monto de las exportaciones de Productos primarios fue de U$S 1.492,2 millones,15,8 % más que en el mismo período de 2025.
Crecimiento en manufacturas y energía
En tanto las ventas externas de Manufacturas de origen agropecuario totalizaron U$S 8.782,8 millones y registraron una suba de 33,4% en relación al mismo período del año y las de Manufacturas de origen industrial por un monto de U$S 801,8 millones, 6,4% más en la comparación con 2025.
Finalmente, el valor exportado de Combustibles y energía fue de U$S 99 millones, reflejando una variación interanual positiva de 33,6%.
Una vez más la Harina y “pellets” de la extracción del aceite de soja fue el principal producto exportado en la provincia e India el principal destino con una participación sobre el total de las ventas externas de 18,8%, seguido de Brasil con el 6,5% de los envíos, China con una participación del 5,9% del total, Vietnam, Chile, Indonesia, Perú, Ecuador, Arabia Saudita y Turquía.