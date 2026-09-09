India, el principal destino

Más del 78 % de las exportaciones santafesinas las generaron la soja y sus derivados más los cereales

Los primeros siete meses del año las ventas al exterior de los productos con origen en la provincia sumaron casi U$S 11.200 millones. Los rubros Grasas y aceites, Residuos y desperdicios de la industria alimenticia, Cereales y Semillas y frutos oleaginosos sumaron más de U$S 8.700 millones.