Se publicó la letra chica del acuerdo

El Estado nacional aportará casi 12 millones de dólares para conectar Starlink en 6 mil escuelas

El gobierno de Javier Milei formalizó el convenio con el grupo SpaceX de Elon Musk para abastecer de internet satelital a un grupo de establecimientos educativos con conectividad deficiente o nula. La resolución expresa que la financiación pública supera el aporte privado y deja en manos de las provincias el gasto a largo plazo.