El presidente de la Nación, Javier Milei, encabezó este lunes por la mañana una nueva reunión de Gabinete, la tercera consecutiva en las últimas tres semanas, con la agenda legislativa como parte central del temario.
Milei reunió al Gabinete y recibió a directivos de Tesla
El presidente de la Nación encabezó el encuentro de funcionarios con eje en el Presupuesto 2027, Malvinas y la reforma electoral. También estuvo con una compañía de infraestructura digital para inteligencia artificial y servicios de computación en la nube.
El equipo que dio asistencia completa abordó las estrategias para impulsar los proyectos relativos a la cuestión de Malvinas, anunciados en la cadena nacional del jueves, y el Presupuesto 2027, que el oficialismo aspira a presentar el 15 de septiembre.
No obstante, también hablaron la reforma electoral, impulsada por el Poder Ejecutivo y con escasos apoyos para su sanción, y el Súper RIGI, que debió ser aplazado producto de una serie de modificaciones de los aliados y la oposición.
Luego del encuentro con sus ministros, Milei recibió a las 12 a las autoridades de DayOne Data. Se trata de una plataforma internacional dedicada al desarrollo de infraestructura para centros de datos, con especialización en inteligencia artificial y servicios en la nube.
Participaron el Ministro de Economía, Luis Caputo; el Canciller, Pablo Quirno; y por parte de DayOne Data asistieron su Fundador, William Huang; su CEO, Jamie Khoo; el Miembro de la Junta Directiva, Alejandro Aguzin; y el Inversor de Pinceville Capital, Joaquín Rodríguez Torres.
La presencia de Tesla
El cronograma continuó a las 14, cuando el jefe de Estado mantuvo una reunión con ejecutivos de Tesla. El encuentro estuvo relacionado con el vínculo que Milei mantiene con Elon Musk y con posibles inversiones de la compañía en Argentina.
El Presidente estuvo junto a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el Jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli. Por parte de la empresa participaron David Feinstein, Director de Finanzas, Comercio Global y Mercados; Karen Steakley, Directora de Políticas Públicas y Desarrollo de Negocios; Stephan Spazier, Jefe de Nuevos Mercados; además de Francisco Mayorga y José Luis Martins.
La presencia de empresas tecnológicas y vinculadas con la industria automotriz forma parte de una agenda presidencial que busca mantener abiertos canales con compañías internacionales, especialmente en sectores relacionados con nuevas tecnologías, energía y movilidad.
El cierre de la jornada
A las 15, la actividad tendrá un momento diferente. Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, recibirán en el Salón Blanco a Hela, una perra del cuerpo de Detectores de Narcóticos de la Policía Federal Argentina.
El animal pasó a retiro después de varios años de servicio en la Dirección General de Operaciones Antidrogas Hidrovía Paraná. El encuentro será un reconocimiento a su trayectoria dentro de la fuerza.