En medio de la reconfiguración del Poder Judicial

El Consejo de la Magistratura ante una renovación crucial y conflictiva

Jueces, abogados y académicos irán a elecciones entre octubre y noviembre. Los representantes del Congreso en debate por el cambio de la relación de fuerzas. Un proceso atravesado por disputas jurídicas y políticas, por el control del organismo que tiene la llave para la cobertura de vacantes judiciales. Cuál es el cronograma y, una por una, las cuestiones en juego.