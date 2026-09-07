Pulseadas por la soberanía

El proyecto de Milei por Malvinas llega al Congreso y abre debates sobre las inversiones extranjeras

La iniciativa, que será abordada este lunes en la reunión de Gabinete, promete endurecer sanciones contra empresas que realicen actividades en las Islas sin autorización argentina, pero desde la oposición empiezan a plantear interrogantes sobre su aplicación práctica y alineación con la política económica libertaria.