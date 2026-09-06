Tras los dichos de Donald Trump con respecto a la posibilidad de cambiar el posicionamiento de los Estados Unidos con respecto a las Malvinas y a su relación con Gran Bretaña -a la que presiona para que lo apoye en su guerra con Irán-, el asesor Santiago Caputo vio la chance de aprovechar la situación para que el Gobierno nacional retome el control de la agenda mediática y pública en el contexto de una situación económica que viene generando un clima social de rechazo a la figura de los hermanos Milei y a su plan de ajuste permanente.
El gobierno de Milei reflota la causa Malvinas mientras refuerza la defensa de su plan económico
Con dudas de parte de la oposición, la gestión libertaria puso en agenda el reclamo histórico sobre el archipiélago del Atlántico Sur. El mileísmo responde a los que lo acusan de usar electoralmente una causa nacional
Lo que se cocinó en la Residencia de Olivos en la última semana entre el Presidente, el canciller Pablo Quirno y su principal consejero gubernamental con la SIDE -que este último gestiona a través de Cristian Auguadra-, fue la idea de potenciar el reclamo de soberanía mediante un proyecto de ley; terminar la base naval de Ushuaia; la conformación de un consejo de seguridad, y un decreto que fije sanciones y multas a las firmas que avancen con la explotación hidrocarburífera en la cuenca norte de las islas del sur.
La Cadena Nacional fue, sin dudas, lo que otorgó el marco de relevancia que los estrategas libertarios buscaron y consiguieron. De esa manera, los anuncios se propagaron a nivel local e internacional, especialmente en el Reino Unido, donde las especulaciones de la prensa amarillista inglesa postularon que en caso de otro conflicto bélico entre ambos países, la administración republicana estadounidense tomaría partido por la Argentina.
Defensa del programa económico y el plan Malvinas
Luego del ostracismo de Javier Milei, que permaneció recluido por 10 días en la quinta presidencial sin ningún tipo de actividad pública, se decidió que el mandatario vuelva a la escena con un discurso que gire en torno a la defensa absoluta del plan del Palacio de Hacienda bajo la máxima de reiterar permanentemente los datos que el oficialismo nacional considera positivos.
“El Presidente nos pidió que salgamos a militar los logros de la gestión”, le comentó a El Litoral uno de los legisladores que participó del encuentro convocado por la comandancia violeta en la sede del Poder Ejecutivo Nacional. quien a la
El mismo informante añadió que, “lo que tenemos que entender es que nuestro gobierno no sólo enfrenta a una oposición que quiere romper todo, sino que tiene en contra a la mayoría de la prensa, que claramente cuida sus intereses y por eso nos ataca, porque quiere recuperar la pauta oficial que les sacamos y que otros usaron para que el periodismo sea displicente con sus administraciones, esas administraciones que le hicieron un gran daño al país”, cerró el diputado que pidió no ser nombrado debido a la orden que impartieron los popes mileístas acerca de no filtrar nada de lo que se habla en esas cumbres que se van a repetir en Balcarce 50.
En la Casa Rosada se percibe que la presión que enfrenta el Gobierno ante un cuadro de variables que afectan cada vez más el bolsillo de los argentinos, lo impele a buscar respaldo mediante causas que atraviesan transversalmente a la mayoría de los ciudadanos.
El Mundial de Fútbol y el avance hasta la final de la Selección argentina le permitió a La Libertad Avanza tener un mes de respiro, pero la derrota deportiva impulsó una vuelta a la realidad desfavorable y repleta de numerosos morosos con reclamos que el poder central intentó contrarrestar responsabilizándolos por comprar televisores que después no quisieron pagar porque no se le pudo ganar a España.
En el seno de la mesa chica violeta asumieron que ese artilugio de salvaguarda no fue el mejor, por eso la oportunidad que se presentó con la causa Malvinas abrió el abanico para que por estas horas los cerebros mileístas escriban en sus cuentas de X que Todo Marcha Acorde al Plan (TMAP).
Respuestas a las críticas de la oposición
Los congresistas que forman parte de la oposición más dura y de los bloques dialoguistas observan con precaución la iniciativa que promueve Milei pero prometen debatirlas. Los más díscolos hacen analogías con la malvinización que la junta cívico-militar motorizó encabezada en 1982 por Leopoldo Fortunato Galtieri, cuando con una vuelta a las islas se propuso eternizarse en el poder, un poder que tuvo que abandonar por no haber podido resistir la contraofensiva inglesa.
Esas diatribas van dirigidas a indicar que los libertarios quieren sacar un rédito electoral de estas medidas que provienen de quien declaró en varias oportunidades que admira la figura de la ex primera ministra británica, Margaret Thatcher, que comandó el retorno usurpador al archipiélago argentino. En los pasillos del palacio rosado respondieron a los cuestionamientos diciendo que forman parte de “un nacionalismo de pacotilla y berreta”, y que, “a esos comentarios se los neutraliza con acciones claras y resultados concretos”.
Cuando se supo que una de las principales firmas de servicios petroleros, la SLB, confirmó que no participará en proyectos hidrocarburíferos en las Malvinas tras la firma del decreto 868/26, desde el Palacio San Martín se regodearon y uno de sus funcionarios le manifestó a este diario que, “esa es una de las respuestas a los que hablan de soberanía pero que cuando se hace algo al respecto ponen palos en la rueda por cuestiones ideológicas que nada tienen que ver con defender los intereses de la Nación por sobre las diferencias, algo que pidió en su discurso del viernes el Presidente”, enfatizó.
La fuente de la Cancillería agregó: “Con el correr de los días va a haber más empresas ligadas al proyecto Sea Lion (León Marino) que van a preferir no tener conflictos con la Argentina”. De todos modos, los capitostes de la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration, comunicaron que las sanciones locales no van a modificar su cronograma de acción y que continuarán con su plan de extraer los recursos naturales de la plataforma submarina malvinense. Será Javier Milei el que deberá repetir y puntualizar las exigencias del Estado argentino frente al invasor en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se realizará en Nueva York entre el 22 y el 28 del corriente mes de septiembre.