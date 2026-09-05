La empresa de servicios petroleros SLB confirmó que no participará en actividades vinculadas con la exploración o explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas ni en los espacios marítimos circundantes.
Empresa de servicios petroleros más grande del mundo anunció que no operará en Malvinas
La firma SLB aseguró que no participa ni prevé hacerlo en proyectos de exploración o explotación en las islas. El presidente argentino lo celebró por redes sociales.
La definición de la compañía se conoció luego de que el presidente Javier Milei anunciara el endurecimiento de las sanciones contra empresas que desarrollen actividades hidrocarburíferas en el archipiélago sin autorización argentina.
SLB, anteriormente conocida como Schlumberger, señaló que actualmente no participa de este tipo de proyectos y que tampoco tiene previsto hacerlo en futuras licitaciones relacionadas con las Malvinas.
El comunicado de la compañía
En un comunicado, la firma sostuvo que no está participando ni tiene previsto participar en procesos de licitación destinados a la prestación de servicios para proyectos hidrocarburíferos en las islas.
La empresa también extendió esa definición a las actividades que puedan desarrollarse en los espacios marítimos ubicados en las cercanías del archipiélago, un área que volvió a quedar en el centro de la agenda política argentina por el avance de proyectos petroleros.
SLB remarcó además su compromiso con el cumplimiento de las normas vigentes. La declaración representa una toma de posición relevante debido al peso que tiene la compañía dentro de la industria internacional de servicios para el sector energético.
La firma brinda servicios y tecnología a empresas de petróleo y gas en distintos mercados del mundo. Su decisión implica que, al menos por el momento, no formará parte de proyectos vinculados con la actividad hidrocarburífera en el área de las Malvinas.
Milei anunció nuevas sanciones
La confirmación de SLB se produjo después del mensaje que Milei emitió por cadena nacional, en el que volvió a plantear el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas.
El Presidente anunció que el Gobierno avanzará con sanciones contra empresas que participen en actividades de exploración o explotación de hidrocarburos en el archipiélago sin autorización argentina. También anticipó modificaciones destinadas a fortalecer los mecanismos de control y sanción.
El anuncio se produjo en un contexto de creciente atención sobre los proyectos petroleros en las aguas próximas a las islas. Entre ellos se encuentra el desarrollo del yacimiento Sea Lion, impulsado por las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.
La cuestión petrolera volvió así a ocupar un lugar central dentro de la disputa por la soberanía de las Malvinas. Mientras la Argentina sostiene que las actividades hidrocarburíferas realizadas sin su autorización vulneran sus derechos soberanos, el Reino Unido mantiene su posición sobre el control del archipiélago.
En los últimos días, además, el gobierno británico reafirmó su postura sobre las islas y calificó de "absoluto e inamovible" su compromiso.
En este escenario, la decisión de SLB constituye una definición empresarial que se suma a la creciente discusión internacional sobre la explotación de los recursos naturales en el Atlántico Sur.