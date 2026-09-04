El presidente Javier Milei reapareció este viernes para hablar en vivo, luego de la cadena nacional transmitida este jueves por la noche en alusión a la disputa por las Islas Malvinas con Reino Unido.
Milei volvió a hablar en vivo tras su cadena nacional y se enfocó en la gestión económica
El presidente de Argentina se presentó este viernes para cerrar la 47ª Convención Anual del IAEF en Puerto Iguazú.
Milei se presentó en el cierre de la 47ª Convención Anual del IAEF en Puerto Iguazú, Misiones, en lo que resulta además su primera visita a esta provincia desde que comenzó la gestión.
El discurso
Milei dijo este viernes que no va a "cambiar la política fiscal ni la política monetaria" y advirtió: "Entré acá por el bronce, no voy a borrar con el codo lo que escribí con la mano".
En su mensaje en el cierre del evento del IAEF en Misiones, el mandatario remarcó que "por un capricho electoral no va a cambiar su forma de actuar".
"Venimos recomponiendo la credibilidad pública, algo necesario para poner al país de pie", destacó Milei al iniciar su discurso, mientras que luego planteó que "todavía hay sobrante monetario" y que su compromiso sigue siendo "terminar de una vez con la maldita inflación".
En otro tramo sostuvo que tras las elecciones del próximo año, el oficialismo va a "incrementar" la cantidad de diputados y va a quedar "a dos senadores del quórum", mientras que agregó: "Ahí van a ver lo que es acelerar a fondo".
Bajo el lema “Argentina: de la estabilidad al crecimiento”, el encuentro que reúne líderes del ámbito político, ministros, gobernadores, economistas y referentes del sector empresario y financiero debate sobre “cómo generar una competitividad sostenida” en el país.
Además de la presencia de los organizadores Pablo Miedziak, presidente del IAEF, y Ezequiel Mirazón, titular del comité organizador, confirmaron su asistencia los ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado). Hugo Passalacqua, Gobernador de la Provincia de Misiones, estuvo como anfitrión.
La presentación de Caputo
El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió a la cadena nacional del presidente Javier Milei sobre las Islas Malvinas y sostuvo que “nadie puede estar en contra” de una causa que “une a todos los argentinos”.
Ante los comentarios acerca del timing del anuncio del Gobierno, el funcionario afirmó que “el momento es el adecuado” y resaltó la figura del Jefe de Estado.
“No es lo mismo hacer un reclamo cuando no sos nadie que cuando sos una persona muy tenida en cuenta”, dijo en la 47° Conferencia Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), en Iguazú.
El ministro económico relacionó la importancia de Argentina en el evento del G20 en Estados Unidos, donde contó que el país es un "ejemplo" para el resto de las naciones.
"Vamos a seguir peleando porque es el interés de todos los argentinos", manifestó.