Por Cadena Nacional

Milei anunció nuevas medidas por Malvinas: sanciones, una base naval y una ley de soberanía

El Presidente advirtió por el avance de proyectos petroleros en las islas y anunció nuevas herramientas diplomáticas, económicas y legales. También anticipó la construcción de una base naval en Tierra del Fuego y el envío al Congreso de un proyecto de ley.