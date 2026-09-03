El presidente Javier Milei anunció este jueves por cadena nacional un paquete de medidas para reforzar el reclamo argentino por las Islas Malvinas, frente al avance de proyectos de explotación de recursos naturales en el área bajo ocupación británica.
Milei anunció nuevas medidas por Malvinas: sanciones, una base naval y una ley de soberanía
El Presidente advirtió por el avance de proyectos petroleros en las islas y anunció nuevas herramientas diplomáticas, económicas y legales. También anticipó la construcción de una base naval en Tierra del Fuego y el envío al Congreso de un proyecto de ley.
El mandatario aseguró que la causa Malvinas enfrenta “un peligro claro y urgente” y planteó una respuesta que incluirá sanciones contra empresas vinculadas con proyectos en las islas, una nueva base naval en Tierra del Fuego y una iniciativa legislativa para fortalecer las herramientas del Estado en materia de soberanía y seguridad nacional.
“La Argentina no se quedará de brazos cruzados”, afirmó Milei durante su mensaje.
Sanciones a empresas por proyectos en las islas
Uno de los principales anuncios fue la firma de un decreto para acelerar los procedimientos sancionatorios previstos en la Ley 26.659, que establece restricciones para empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en territorios bajo disputa.
Milei aseguró que la Cancillería ya envió cerca de 180 notas de desaliento a empresas de más de 29 países involucradas en distintos proyectos en las islas.
El nuevo esquema buscará fortalecer los mecanismos de detección temprana y de intercambio de información para facilitar sanciones contra las empresas que participen de estas actividades, así como contra sus accionistas, directores y proveedores.
Además, el Presidente anunció que se inhabilitará para operar en territorio argentino a las compañías involucradas directa o indirectamente en proyectos en las Islas Malvinas sin autorización argentina.
“Quienes operan en nuestras islas a espaldas del Gobierno argentino tendrán que elegir entre una apuesta ilegal en un territorio disputado y una operación rentable y segura en un país soberano con reglas claras y previsibilidad”, sostuvo.
El proyecto petrolero que preocupa al Gobierno
El anuncio estuvo acompañado por una advertencia sobre el avance del proyecto Sea Lion, operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, que contempla la explotación petrolera offshore en las inmediaciones de las islas.
Según explicó Milei, el proyecto podría comenzar la explotación durante los próximos meses. En ese sentido, sostuvo que permitir su avance generaría un incentivo para que el Reino Unido profundice la explotación de recursos naturales en el área.
El Presidente recordó además que, desde hace décadas, Naciones Unidas solicita a la Argentina y al Reino Unido que se abstengan de realizar acciones unilaterales mientras permanezca abierta la controversia por la soberanía, incluida la explotación de recursos naturales.
Una base naval en Tierra del Fuego
Otro de los anuncios centrales fue la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para ampliar los recursos del Ministerio de Defensa. El objetivo prioritario será construir una base naval integrada en Tierra del Fuego e incrementar las capacidades argentinas en materia de telecomunicaciones.
“Esta base nos convertirá en el polo logístico más importante del Atlántico Sur y será fundamental para la proyección geopolítica de la Argentina”, afirmó el mandatario.
Milei vinculó esta decisión con la necesidad de fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur frente a un escenario internacional que, según planteó, estará marcado por una creciente competencia por recursos estratégicos.
El proyecto de ley que enviará al Congreso
El Presidente también anunció que enviará al Congreso, con carácter urgente, un proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional.
La iniciativa tendrá tres ejes principales. En primer lugar, modificará la Ley 26.659 para endurecer las sanciones y penas contra las compañías vinculadas a operaciones no autorizadas y extenderá las mismas prohibiciones a sus proveedores.
También se contempla que los infractores no puedan contratar en territorio argentino, tanto con el sector público como con el privado, y que pueda aplicarse, cuando corresponda, el juicio en ausencia.
El segundo objetivo será crear el Consejo de Seguridad Nacional, que establecerá una política de seguridad nacional de aplicación transversal en todo el Estado, con participación de las áreas de Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía.
El tercer eje estará relacionado con la protección de infraestructura crítica y de los espacios aeroespacial y marítimo, además de otorgar herramientas económicas y diplomáticas para responder frente a actores estatales o no estatales que representen una amenaza para la seguridad nacional.
Milei habló de un cambio en la posición de Estados Unidos
Durante su discurso, el Presidente también destacó el respaldo internacional al reclamo argentino. Aseguró que la Argentina obtuvo 18 resoluciones y declaraciones de organismos y foros internacionales y que presentó más de 60 propuestas formales frente a acciones bilaterales del Reino Unido.
En ese contexto, sostuvo que existen “vientos de cambio favorables” para la posición argentina y mencionó particularmente a Estados Unidos.
“Recientemente el presidente Trump declaró que los Estados Unidos están revaluando su posición histórica con relación a Malvinas”, afirmó Milei.
El mandatario vinculó ese supuesto cambio con el nuevo posicionamiento internacional de la Argentina y con los vínculos que su Gobierno estableció con países que considera aliados.
“Malvinas es el futuro”
Milei también planteó que la cuestión Malvinas debe ser entendida como parte de una política de seguridad nacional que incluya no solo la defensa, sino también la economía, las inversiones y el desarrollo de recursos estratégicos.
“El mundo se está reconfigurando a velocidades cada vez mayores”, sostuvo, y señaló que la competencia global por recursos necesarios para el crecimiento económico tendrá especial importancia durante las próximas décadas.
En ese escenario, destacó el valor estratégico del Atlántico Sur y la Antártida. “Cualquier avance adicional sobre las Islas Malvinas será considerado como una violación a nuestra seguridad nacional”, afirmó.
Para el Presidente, la recuperación de las islas requiere que la Argentina tenga mayor peso político, económico y militar en el escenario internacional.
Un llamado a la unidad política
Hacia el final de la cadena nacional, Milei pidió a la dirigencia política, económica y social que acompañe el reclamo argentino más allá de las diferencias partidarias.
“Podemos discutir sobre cualquier otra cosa, podemos discutir mis formas, podemos estar en desacuerdo sobre la política fiscal o cambiaria, pero este tema demanda una pausa”, planteó.
Y agregó: “Hay causas que están por encima de cualquier diferencia política. Malvinas es una de esas”.
El Presidente cerró su mensaje con un llamado a construir una Argentina con mayor peso internacional para sostener su reclamo soberano.
“Defender nuestra soberanía y recuperar nuestras islas requiere ser una nación políticamente relevante, económicamente influyente y militarmente respetable. No hay otro camino”, concluyó.