El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a referirse a la disputa entre Reino Unido y la Argentina en una entrevista con GBNews, justo el día en que Javier Milei prepara un mensaje en la Casa Rosada, al evitar afirmar si ayudaría a Londres en caso de un reclamo argentino y al vincular su apoyo al comportamiento y al gasto en defensa del aliado.
En la previa de la cadena nacional de Milei, Trump fue evasivo al abordar la disputa por las Malvinas
En una entrevista con GBNews, Trump recordó la actuación del Reino Unido en la guerra de 1982 y cuestionó el respaldo de Londres a Washington en el actual conflicto en Medio Oriente.
Respuesta evasiva y críticas por Medio oriente
Ante la presentadora Bev Turner, Trump pareció esquivar la cuestión y preguntó: “¿Está diciendo que quieren reclamar las Malvinas?”.
Tras la confirmación, el mandatario recordó la guerra de 1982: “Yo estuve allí cuando ocurrió la primera guerra. Eso fue hace mucho tiempo y seguí el conflicto muy de cerca; ustedes se comportaron muy bien. Las recuperaron con bastante firmeza, pero eso quedó muy lejos. Es un viaje muy largo, un largo camino”.
En la misma intervención, el estadounidense criticó al Reino Unido por la falta de ayuda a Washington en el conflicto con Irán y remarcó que no recibió respaldo ante pedidos a la OTAN: “Tu país no estuvo allí para ayudarme. No necesitábamos ayuda, pero sí se lo pedí a la OTAN y le pregunté a tu anterior líder: ‘¿Por qué no enviaste un par de barcos?’”, dijo Trump, en referencia al ex primer ministro Keir Starmer.
El presidente añadió además: “Fueron allí y simplemente las recuperaron muy rápido, sin rodeos. Así que no sé si ustedes están preparados para hacer eso. Simplemente no sé si ustedes tienen la capacidad para hacerlo”.
Debate abierto
La reacción en el Reino Unido fue intensa. The Telegraph tituló “Trump insinúa que no ayudaría a Gran Bretaña a combatir una invasión de las Malvinas”; The Daily Express publicó “Trump arremete duramente contra el Reino Unido con una advertencia explosiva sobre las Malvinas: ‘Ya no es el mismo país’”; y The Independent sostuvo que “Trump sugiere que no apoyaría al Reino Unido si la Argentina invadiera las islas”.
Desde el Gobierno de Estados Unidos buscaron bajar el tono: “Nuestra posición sobre las islas sigue siendo de neutralidad constante”, y recordaron que el país reconoce la administración de facto del Reino Unido sin tomar posición sobre la soberanía.
En el Pentágono, la secretaria de Prensa del “Departamento de Guerra”, Kingsley Wilson, subrayó: “Como dijo el presidente Trump, a pesar de todo lo que Estados Unidos hizo por nuestros aliados de la OTAN, ellos no estuvieron ahí para nosotros. El Departamento de Guerra se asegurará de que el presidente tenga opciones creíbles para garantizar que nuestros aliados ya no sean un tigre de papel”.
Las declaraciones se conocieron horas antes de que Milei grabe su mensaje en la Casa Rosada, y suceden tras comentarios previos del mandatario estadounidense sobre revisar el tradicional apoyo a la posición británica.