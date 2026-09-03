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Entrevistado por la televisión británica

En la previa de la cadena nacional de Milei, Trump fue evasivo al abordar la disputa por las Malvinas

En una entrevista con GBNews, Trump recordó la actuación del Reino Unido en la guerra de 1982 y cuestionó el respaldo de Londres a Washington en el actual conflicto en Medio Oriente.

Al ser preguntado sobre si apoyaría a Londres en caso de un reclamo argentino, Trump evitó dar una respuesta clara, vinculando su apoyo al comportamiento y gasto en defensa del Reino Unido. Foto: Archivo / REUTERS / Evelyn Hockstein.Al ser preguntado sobre si apoyaría a Londres en caso de un reclamo argentino, Trump evitó dar una respuesta clara, vinculando su apoyo al comportamiento y gasto en defensa del Reino Unido. Foto: Archivo / REUTERS / Evelyn Hockstein.
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a referirse a la disputa entre Reino Unido y la Argentina en una entrevista con GBNews, justo el día en que Javier Milei prepara un mensaje en la Casa Rosada, al evitar afirmar si ayudaría a Londres en caso de un reclamo argentino y al vincular su apoyo al comportamiento y al gasto en defensa del aliado.

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Respuesta evasiva y críticas por Medio oriente

Ante la presentadora Bev Turner, Trump pareció esquivar la cuestión y preguntó: “¿Está diciendo que quieren reclamar las Malvinas?”.

Tras la confirmación, el mandatario recordó la guerra de 1982: “Yo estuve allí cuando ocurrió la primera guerra. Eso fue hace mucho tiempo y seguí el conflicto muy de cerca; ustedes se comportaron muy bien. Las recuperaron con bastante firmeza, pero eso quedó muy lejos. Es un viaje muy largo, un largo camino”.

En la misma intervención, el estadounidense criticó al Reino Unido por la falta de ayuda a Washington en el conflicto con Irán y remarcó que no recibió respaldo ante pedidos a la OTAN: “Tu país no estuvo allí para ayudarme. No necesitábamos ayuda, pero sí se lo pedí a la OTAN y le pregunté a tu anterior líder: ‘¿Por qué no enviaste un par de barcos?’”, dijo Trump, en referencia al ex primer ministro Keir Starmer.

A man carries Argentina's national flag in front of the wall with names of those who died in the 1982 war between Britain and Argentina in the Falkland Islands, known to Argentines as 'Malvinas', at the memorial dedicated to them as today marks the 35th anniversary of the war, in Buenos Aires, Argentina, April 2, 2017. REUTERS/Martin Acosta buenos aires 35 años aniversario de la guerra de islas malvinas monumento malvinas homenaje a los soldados caidosTrump rememoró la guerra de 1982, destacando el firme comportamiento británico, pero sugirió dudas sobre la capacidad actual del Reino Unido para manejar una situación similar. Foto: Archivo / REUTERS / Martin Acosta.

El presidente añadió además: “Fueron allí y simplemente las recuperaron muy rápido, sin rodeos. Así que no sé si ustedes están preparados para hacer eso. Simplemente no sé si ustedes tienen la capacidad para hacerlo”.

Debate abierto

La reacción en el Reino Unido fue intensa. The Telegraph tituló “Trump insinúa que no ayudaría a Gran Bretaña a combatir una invasión de las Malvinas”; The Daily Express publicó “Trump arremete duramente contra el Reino Unido con una advertencia explosiva sobre las Malvinas: ‘Ya no es el mismo país’”; y The Independent sostuvo que “Trump sugiere que no apoyaría al Reino Unido si la Argentina invadiera las islas”.

Desde el Gobierno de Estados Unidos buscaron bajar el tono: “Nuestra posición sobre las islas sigue siendo de neutralidad constante”, y recordaron que el país reconoce la administración de facto del Reino Unido sin tomar posición sobre la soberanía.

A Vehicle decorated with Union Jack and Falkland Islands flags take part in what was called a "Victory" rally in Stanley, in this March 12, 2013 file photo. Britain should spend more helping its own poor than on defending the Falkland Islands, Argentina's President Cristina Fernandez de Kirchner said on April 2, 2015, responding to a recently-announced budget increase aimed at protecting the contested archipelago. Britain's government said last week it would reinforce its military presence on the Falklands to counter the "very live threat" posed by Argentina. Fernandez de Kirchner, in a speech honouring soldiers who died in her country's failed 1982 invasion of the South Atlantic islands, dismissed the idea of Argentina being a threat, telling Britain to focus instead on fighting poverty within its own borders. REUTERS/Marcos Brindicci/Files islas malvinas port stanley islas malvinas vistas de port stanley islas malvinas vistas de port stanleyEn paralelo, Trump criticó al Reino Unido por su falta de apoyo a Washington en conflictos recientes, específicamente con Irán, y mencionó la falta de respaldo de la OTAN. Foto: Archivo / REUTERS/ Marcos Brindicci.

En el Pentágono, la secretaria de Prensa del “Departamento de Guerra”, Kingsley Wilson, subrayó: “Como dijo el presidente Trump, a pesar de todo lo que Estados Unidos hizo por nuestros aliados de la OTAN, ellos no estuvieron ahí para nosotros. El Departamento de Guerra se asegurará de que el presidente tenga opciones creíbles para garantizar que nuestros aliados ya no sean un tigre de papel”.

Las declaraciones se conocieron horas antes de que Milei grabe su mensaje en la Casa Rosada, y suceden tras comentarios previos del mandatario estadounidense sobre revisar el tradicional apoyo a la posición británica.

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