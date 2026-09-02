Este jueves

Milei cruza a Chile en plena tensión por Magallanes y vuelve para hablarle de Malvinas al país

El Presidente hará una visita de pocas horas a Santiago para participar de un foro y reunirse con José Antonio Kast, que acaba de reafirmar la soberanía chilena sobre el estrecho de Magallanes. Regresará el mismo día para emitir a las 21 un mensaje sobre Malvinas, en el que podría anunciar sanciones a empresas que operen en las islas sin autorización argentina.